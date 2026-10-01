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Hindi News ›   Cricket ›   Shubman Gill's Record-Breaking ODI Run: Double Hundreds, POTM Dominance and Consecutive Innings Feat

गिल ने किस मामले में कोहली-हेड को पीछे छोड़ा?: इस सूची में टॉप पर पहुंचे; अपना तीन साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा

Thu, 01 Oct 2026 12:15 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 01 Oct 2026 12:15 PM IST
सार

शुभमन गिल ने गुवाहाटी वनडे में 223* रन की पारी के साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वह ट्रेविस हेड के साथ लिस्ट ए क्रिकेट में पारी की शुरुआत करते हुए और लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों स्थितियों में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। 2022 के बाद वनडे में सबसे ज्यादा 10 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार भी गिल के नाम हैं। लगातार दो वनडे पारियों में 333 रन बनाकर उन्होंने एक और खास रिकॉर्ड अपने नाम किया।

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Shubman Gill's Record-Breaking ODI Run: Double Hundreds, POTM Dominance and Consecutive Innings Feat
शुभमन गिल - फोटो : ANI

विस्तार
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शुभमन गिल की खासियत सिर्फ बड़े स्कोर बनाना नहीं है, बल्कि अलग-अलग परिस्थितियों में ऐसा करना भी है। वह ट्रेविस हेड के साथ उन बल्लेबाजों की सूची में शामिल हैं, जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में पारी की शुरुआत करते हुए भी दोहरा शतक लगाया है और लक्ष्य का पीछा करते हुए भी दोहरा शतक बनाया है। गिल ने गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 223 रन बनाए। इससे पहले वह 2023 में हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन की पारी खेल चुके हैं। इस तरह उनके नाम लिस्ट ए क्रिकेट में दोनों तरह की परिस्थितियों में दोहरे शतक दर्ज हैं।

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पहली पारी और रन चेज में लिस्ट-ए दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी
ट्रेविस हेड
शुभमन गिल

2022 के बाद वनडे में सबसे ज्यादा POTM
गिल का दबदबा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कारों में भी दिखाई देता है। 2022 के बाद वनडे में सबसे ज्यादा 10 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार उनके नाम हैं। इस सूची में विराट कोहली और ट्रेविस हेड नौ-नौ पुरस्कार के साथ उनके पीछे हैं। शाई होप और कुसल मेंडिस के नाम आठ-आठ प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार हैं। यानी इस अवधि में वनडे में गिल ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि टीम की जीत में उनके प्रदर्शन का असर भी लगातार देखने को मिला है।

2022 के बाद वनडे में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार

खिलाड़ी POTM पुरस्कार
शुभमन गिल 10
विराट कोहली 9
ट्रेविस हेड 9
शाई होप 8
कामिंदु मेंडिस 8
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दो लगातार पारियों में 333 रन, गिल ने फिर किया कमाल
गुवाहाटी में 223* रन की पारी से पहले गिल ने 2026 में एक और बड़ी पारी खेली थी। इन दो लगातार वनडे पारियों में उनके स्कोर 110 और 223* रहे, यानी कुल 333 रन। यह किसी बल्लेबाज की दो लगातार वनडे पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड की सूची में दूसरे स्थान पर है। उनसे आगे न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल हैं, जिन्होंने 2015 में लगातार दो पारियों में 105 और 237* रन बनाकर कुल 342 रन बनाए थे। गिल के नाम इस सूची में एक और रिकॉर्ड भी है। 2023 में उन्होंने लगातार दो वनडे पारियों में 116 और 208 रन बनाए थे। दोनों पारियों में उनके कुल 324 रन रहे थे।

एक ही सूची में दो बार गिल
दो लगातार वनडे पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में गिल का नाम दो बार है।

बल्लेबाज लगातार दो पारियों के स्कोर कुल रन वर्ष
मार्टिन गुप्टिल 105, 237* 342 2015
शुभमन गिल 110, 223* 333 2026
शुभमन गिल 116, 208 324 2023
रोहित शर्मा 52, 264 316 2014
शॉन विलियम्स 174, 142 316 2023
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गिल का नाम अब बड़े रिकॉर्ड्स की कई सूचियों में
गुवाहाटी की 223* रन की पारी ने गिल को एक साथ कई रिकॉर्ड्स के केंद्र में ला दिया। एक तरफ वह लिस्ट ए क्रिकेट में बल्लेबाजी पहले करने और लक्ष्य का पीछा करने, दोनों परिस्थितियों में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं। दूसरी तरफ 2022 के बाद वनडे में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार उनके नाम हैं। इसके अलावा 2026 में लगातार दो पारियों में 333 रन और 2023 में 324 रन बनाने के साथ गिल ने यह भी दिखाया है कि उनका बड़ा स्कोर किसी एक पारी तक सीमित नहीं रहा है। रिकॉर्ड्स की इन अलग-अलग सूचियों में बार-बार नजर आना गिल के वनडे करियर के एक खास पहलू को सामने रखता है, बड़ी पारियां, लगातार बड़ी पारियां और मैच जिताऊ प्रदर्शन।
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