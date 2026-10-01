गिल ने किस मामले में कोहली-हेड को पीछे छोड़ा?: इस सूची में टॉप पर पहुंचे; अपना तीन साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा

दो लगातार पारियों में 333 रन, गिल ने फिर किया कमाल

गुवाहाटी में 223* रन की पारी से पहले गिल ने 2026 में एक और बड़ी पारी खेली थी। इन दो लगातार वनडे पारियों में उनके स्कोर 110 और 223* रहे, यानी कुल 333 रन। यह किसी बल्लेबाज की दो लगातार वनडे पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड की सूची में दूसरे स्थान पर है। उनसे आगे न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल हैं, जिन्होंने 2015 में लगातार दो पारियों में 105 और 237* रन बनाकर कुल 342 रन बनाए थे। गिल के नाम इस सूची में एक और रिकॉर्ड भी है। 2023 में उन्होंने लगातार दो वनडे पारियों में 116 और 208 रन बनाए थे। दोनों पारियों में उनके कुल 324 रन रहे थे।



एक ही सूची में दो बार गिल

दो लगातार वनडे पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में गिल का नाम दो बार है।

बल्लेबाज लगातार दो पारियों के स्कोर कुल रन वर्ष मार्टिन गुप्टिल 105, 237* 342 2015 शुभमन गिल 110, 223* 333 2026 शुभमन गिल 116, 208 324 2023 रोहित शर्मा 52, 264 316 2014 शॉन विलियम्स 174, 142 316 2023