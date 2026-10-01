भारत बनाम वेस्टइंडीज: तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, प्रसिद्ध कृष्णा हुए बाहर; जानें क्या है कारण
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 01 Oct 2026 12:06 PM IST
सार
भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच नहीं खेल सकेंगे।
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विस्तार
भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे नहीं खेल सकेंगे। भारतीय टीम तीसरा और आखिरी वनडे शनिवार को मुल्लांपुर में खेलेगी। प्रसिद्ध छह अक्तूबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी और वह पांच ही ओवर फेंक सके।
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भारत ने सीरीज में बनाई बढ़त
वेस्टइंडीज ने सात विकेट पर 405 रन बनाए, लेकिन भारत ने 43.3 ओवर में आठ विकेट बाकी रहते जीत दर्ज करके सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने दूसरे वनडे के बाद प्रसिद्ध की चोट की पुष्टि की थी। कोटक ने बताया था कि प्रसिद्ध पर नजर रखी जा रही है और गुरुवार को उनकी और जांच या स्कैन होने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने पुष्टि की है कि उन्हें आखिरी वनडे मैच से बाहर कर दिया गया है।
वेस्टइंडीज ने सात विकेट पर 405 रन बनाए, लेकिन भारत ने 43.3 ओवर में आठ विकेट बाकी रहते जीत दर्ज करके सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने दूसरे वनडे के बाद प्रसिद्ध की चोट की पुष्टि की थी। कोटक ने बताया था कि प्रसिद्ध पर नजर रखी जा रही है और गुरुवार को उनकी और जांच या स्कैन होने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने पुष्टि की है कि उन्हें आखिरी वनडे मैच से बाहर कर दिया गया है।
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दूसरे वनडे में कैसा रहा था प्रदर्शन
जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में प्रसिद्ध वेस्टइंडीज सीरीज में तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाल रहे थे। पहले दो वनडे मैचों में भारतीय गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं और दोनों ही मैच हाई स्कोरिंग रहे हैं। प्रसिद्ध ने दूसरे वनडे में पांच ओवर में 45 रन देकर एक विकेट झटका था और उनकी इकॉनोमी नौ की रही थी। अब जबकि प्रसिद्ध सीरीज से बाहर हो गए हैं तो यह देखना होगा कि तीसरे वनडे में उनकी जगह कौन लेता है।
जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में प्रसिद्ध वेस्टइंडीज सीरीज में तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाल रहे थे। पहले दो वनडे मैचों में भारतीय गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं और दोनों ही मैच हाई स्कोरिंग रहे हैं। प्रसिद्ध ने दूसरे वनडे में पांच ओवर में 45 रन देकर एक विकेट झटका था और उनकी इकॉनोमी नौ की रही थी। अब जबकि प्रसिद्ध सीरीज से बाहर हो गए हैं तो यह देखना होगा कि तीसरे वनडे में उनकी जगह कौन लेता है।
शुभमन की ऐतिहासिक पारी
406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल ने 133 गेंदों में नाबाद 223 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर सबसे तेज वनडे डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। गिल ने इस मामले में अपने ही साथी ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में 200 रन पूरे किए थे। रोहित शर्मा ने भी 75 गेंदों में 101 रन बनाए और गिल के साथ पहले विकेट के लिए 255 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। यह भारत का वनडे में सबसे बड़ा सफल रन चेज भी रहा। भारत के लिए गेंदबाजी में दिन ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जसप्रीत बुमराह एशियन गेम्स की ड्यूटी पर हैं, जबकि मोहम्मद सिराज भी इस मुकाबले से बाहर रहे। ऐसे में युवा तेज गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्हें सपाट पिच पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के खिलाफ काफी संघर्ष करना पड़ा।
406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल ने 133 गेंदों में नाबाद 223 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर सबसे तेज वनडे डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। गिल ने इस मामले में अपने ही साथी ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में 200 रन पूरे किए थे। रोहित शर्मा ने भी 75 गेंदों में 101 रन बनाए और गिल के साथ पहले विकेट के लिए 255 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। यह भारत का वनडे में सबसे बड़ा सफल रन चेज भी रहा। भारत के लिए गेंदबाजी में दिन ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जसप्रीत बुमराह एशियन गेम्स की ड्यूटी पर हैं, जबकि मोहम्मद सिराज भी इस मुकाबले से बाहर रहे। ऐसे में युवा तेज गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्हें सपाट पिच पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के खिलाफ काफी संघर्ष करना पड़ा।