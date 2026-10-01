भारत बनाम वेस्टइंडीज: तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, प्रसिद्ध कृष्णा हुए बाहर; जानें क्या है कारण

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विज्ञापन भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे नहीं खेल सकेंगे। भारतीय टीम तीसरा और आखिरी वनडे शनिवार को मुल्लांपुर में खेलेगी। प्रसिद्ध छह अक्तूबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी और वह पांच ही ओवर फेंक सके।

भारत ने सीरीज में बनाई बढ़त

वेस्टइंडीज ने सात विकेट पर 405 रन बनाए, लेकिन भारत ने 43.3 ओवर में आठ विकेट बाकी रहते जीत दर्ज करके सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने दूसरे वनडे के बाद प्रसिद्ध की चोट की पुष्टि की थी। कोटक ने बताया था कि प्रसिद्ध पर नजर रखी जा रही है और गुरुवार को उनकी और जांच या स्कैन होने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने पुष्टि की है कि उन्हें आखिरी वनडे मैच से बाहर कर दिया गया है।

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दूसरे वनडे में कैसा रहा था प्रदर्शन

जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में प्रसिद्ध वेस्टइंडीज सीरीज में तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाल रहे थे। पहले दो वनडे मैचों में भारतीय गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं और दोनों ही मैच हाई स्कोरिंग रहे हैं। प्रसिद्ध ने दूसरे वनडे में पांच ओवर में 45 रन देकर एक विकेट झटका था और उनकी इकॉनोमी नौ की रही थी। अब जबकि प्रसिद्ध सीरीज से बाहर हो गए हैं तो यह देखना होगा कि तीसरे वनडे में उनकी जगह कौन लेता है।

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