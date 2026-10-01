भारत बनाम वेस्टइंडीज: टीम इंडिया की जीत से हैरान हुआ पाकिस्तान, कामरान बोले- कैसे पता करें कौन सी है मुख्य टीम

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विज्ञापन भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 406 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, लेकिन टीम इंडिया ने आसानी से जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारत की इस जीत पर पाकिस्तान भी प्रभावित हो गया और पूर्व खिलाड़ी कामरान अकमल भी टीम इंडिया की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सके।

भारत का वनडे में सबसे सफल रन चेज

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन शतकों की मदद से 405/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में भारत ने 43.3 ओवर में दो विकेट खोकर 406 रन बनाते हुए वनडे इतिहास के अपने सबसे बड़े लक्ष्य का सफल पीछा किया। भारत की जीत के नायक कप्तान शुभमन गिल रहे, जिन्होंने 133 गेंदों में नाबाद 223 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने 117 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। गिल ने इस मामले में अपने ही साथी ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में 200 रन पूरे किए थे। दूसरे छोर पर रोहित शर्मा ने भी अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने महज 75 गेंदों में 101 रन बनाए। रोहित का यह वनडे में 35वां शतक भी रहा।

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अकमल बोले- भारत ने तीनों प्रारूप में बढ़ाया खिलाड़ियों का पूल

भारत की इस बड़ी जीत पर कामरान अकमल ने कहा, भारत ने वनडे, टी20 या टेस्ट में अपना स्तर बहुत बढ़ा लिया है। उन्होंने एक स्थान के लिए चार-चार रिप्लेसमेंट तैयार किए हुए हैं और सभी प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। उनके पास इतने खिलाड़ी हैं कि उन्होंने तीन टीम बनाई हुई है। आप देखें कि एशियन गेम्स के लिए जापान में उनकी मजबूत कोर टीम गई हुई है। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्हें देखें तो कैसे पता चलेगा कौन सी मुख्य टीम है।

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