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Hindi News ›   Cricket ›   Asian Games 2026: India vs Pakistan for Gold After Team India Crushes Sri Lanka by 124 Runs

एशियन गेम्स 2026: स्वर्ण पदक के लिए भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान; टीम इंडिया ने श्रीलंका पर हासिल की सबसे बड़ी जीत

Thu, 01 Oct 2026 12:38 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 01 Oct 2026 12:38 PM IST
सार

भारत ने एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। भारत ने 170 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 45 रन पर सिमट गई। अब तीन अक्तूबर को स्वर्ण पदक के लिए भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे।

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Asian Games 2026: India vs Pakistan for Gold After Team India Crushes Sri Lanka by 124 Runs
भारत vs पाकिस्तान, पुरुष क्रिकेट का फाइनल - फोटो : ANI

विस्तार
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भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियाड के सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रन से हरा दिया है। भारत ने 170 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर सिमट गई। अब तीन अक्तूबर को स्वर्ण पदक के लिए भारत का सामना साहिबजादा फरहान की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम से होगा। 124 रन से जीत भारत की श्रीलंका पर सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारत की श्रीलंका पर रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी। भारत ने 2017 में कटक में श्रीलंका को 93 रन से हराया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम लगातार दूसरी बार स्वर्ण जीत चुकी है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी लगातार दूसरी बार स्वर्ण जीतने उतरी है। हांगझोउ में 2023 में ऋतुराज गायकवाड़ की अगुआई में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था।
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यह भी पढ़ें: एशियाड: श्रेयस की टीम ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी! इस मामले में नंबर-1 बना भारत; श्रीलंका के नाम शर्मनाक आंकड़ा
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दो बिहारियों ने बरपाया कहर
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में सात विकेट गंवाकर 169 रन बनाए। ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने मिलकर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। वैभव ने 21 गेंद में छह चौके और दो छक्के की मदद से 38 रन की पारी खेली। वहीं, ईशान 46 गेंद में चार चौके और पांच छक्के की मदद से 80 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। अभिषेक शर्मा सात रन, संजू सैमसन सात रन, अक्षर पटेल आठ रन, तिलक वर्मा दो रन और शिवम दुबे तीन रन बनाकर आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर सात रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान श्रेयस अय्यर 13 रन बना सके। श्रीलंका की ओर से थारिंदु रत्नायके और कप्तान सहान अराचिगे ने दो-दो विकेट लिए। वहीं, वानुजा सहान, लसिथ क्रूसपूले और नुवानिदु फर्नांडो को एक-एक विकेट मिला।
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श्रीलंका के छह बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए
170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका टीम कभी मुकाबले में दिखी ही नहीं। उसके शीर्ष तीन बल्लेबाज तो खाता ही नहीं खोल सके। सिर्फ नुवानिदु फर्नांडो ने दहाई का आंकड़ा पार किया। वह 15 रन बना सके। सिनेथ जयवर्धने, लसिथ क्रूसपूले, सोहन डी लिवेरा, अशेन बंडारा और बिनुरा फर्नांडो खाता खोले बिना आउट हुए। वहीं, कप्तान सहान अराचिगे ने नौ रन बनाए। चमिका करुणारत्ने चार रन, वानुजा सहान एक रन और थारिंदु रत्नायके पांच रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा को दो-दो विकेट मिले। वॉशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया। श्रीलंका के तीन खिलाड़ी रन आउट हुए। इस तरह पूरी टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर सिमट गई।
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पाकिस्तान-बांग्लादेश मैच में क्या हुआ था?
इससे पहले सेमीफाइनल नंबर-1 में पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। बारिश की वजह से यह मुकाबला 13-13 ओवर का कर दिया गया था। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 13 ओवर में सात विकेट पर 111 रन बनाए थे। 112 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 11.3 ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज 22 गेंद में दो चौके और दो छक्के की मदद से 27 रन और अब्दुल समद 15 गेंद में पांच चौके और एक छक्के की मदद से 30 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों ने 32 गेंद में नाबाद 59 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान को जीत दिलाई।  

बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान फाइनल में: नौ गेंद रहते जीता मैच; भारत या श्रीलंका, स्वर्ण के लिए किससे मुकाबला?

दोनों स्क्वॉड इस प्रकार हैं-

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, विप्रज निगम।

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), सैम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), हसन नवाज, हैदर अली, अब्दुल समद, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सूफियान मुकिम, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अराफात मिनहास, साद मसूद, माज सदाकत, अली रजा।
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