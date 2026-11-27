आईपीएल के सितारों और अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले खिलाड़ियों से सजी इंडिया ए का राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है। गुरुवार (26 नवंबर) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका ए ने भारत के 318 के विशाल लक्ष्य को महज 41.3 ओवर में दो विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही 2013 के बाद पहली बार खिताब जीतने का भारत का इंतजार और लंबा हो गया है। अगर पूरे टूर्नामेंट के सफर को देखें, तो भारत ने ग्रुप स्टेज में नेपाल और यूएई जैसी कमजोर टीमों को तो आसानी से हराया, लेकिन जैसे ही सामना पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए जैसी मजबूत टीमों से हुआ, टीम इंडिया की कमजोरियां पूरी तरह उजागर हो गईं।

भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल मैच में क्या हुआ?

दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट पर 317 रन बनाए। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (78 रन, 63 गेंद), कप्तान तिलक वर्मा (53 रन, 66 गेंद) और अंत में शाहबाज अहमद (नाबाद 54 रन, 48 गेंद) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं, जबकि युवा वैभव सूर्यवंशी ने 40 रनों का तेज योगदान दिया। श्रीलंका के लिए निपुन धनंजय (2/41), जनिथ लियानागे (2/37) और रविंदु फर्नांडो (2/60) ने दो-दो विकेट चटकाए।



जवाब में 318 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ए ने महज 41.3 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और एकतरफा जीत दर्ज की। श्रीलंकाई ओपनरों लसिथ क्रूसपुले (116 रन, 107 गेंद) और सिनेत जयवर्धने (105 रन, 70 गेंद) ने पहले विकेट के लिए 174 रनों की तूफानी साझेदारी कर भारत से मैच छीन लिया, जिसके बाद निशान मदुष्का (नाबाद 58) और कप्तान पवन रत्नायके (नाबाद 31) ने आसानी से टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। भारत की ओर से सिर्फ शाहबाज अहमद (1/60) और हर्षित राणा (1/61) को ही एक-एक सफलता मिली।