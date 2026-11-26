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टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में पांच विकेट खोकर 197 रन बनाए। ईश्वरी अवसरे और दीया यादव की जोड़ी पहले विकेट के लिए सिर्फ 12 रन की साझेदारी कर सकी। ईश्वरी महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद दीया ने इरा जाधव के साथ दूसरे विकेट के लिए 23 गेंदों में 37 रन जुटाए। टीम को इरा (20) के रूप में दूसरा झटका लगा, जिसके बाद दीया यादव (29) भी आउट हो गईं। विज्ञापन भारत की अंडर-19 महिला टीम ने गुरुवार को इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ 36 रन से जीत हासिल की। बीसीए स्टेडियम में आयोजित मुकाबले को अपने नाम करते हुए भारतीय टीम ने पांच मुकाबलों की अनौपचारिक टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है।

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भाविका और निधि की साझेदारी

भारतीय टीम ने 55 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान भाविका अहिरे ने निधि महतो के साथ चौथे विकेट के लिए 23 रन जुटाकर टीम को 78 के स्कोर तक पहुंचा दिया। निधि ने टीम के खाते में 10 रन जुटाए। यहां से अक्साह परमार ने भाविका का बूखबी साथ दिया। इस जोड़ी ने पांचवें विकेट के लिए 62 गेंदों में 109 रन की साझेदारी की। अक्साह 35 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि भाविका ने 33 गेंदों में 63 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 9 चौके शामिल रहे। विपक्षी खेमे से ब्रायोनी गिलग्रास ने सर्वाधिक 2 विकेट झटके, जबकि क्लारा ठाकर ने 1 विकेट निकाला।

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इंग्लैंड की खराब शुरुआत

इसके जवाब में, इंग्लैंड की अंडर-19 टीम 19 ओवरों में सिर्फ 161 रन पर ढेर हो गई। मेहमानों ने 27 के स्कोर तक चार विकेट खो दिए थे, जिसके बाद सृष्टि पाटिल ने स्काई थॉमस के साथ 42 गेंदों में 65 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 92 के स्कोर तक पहुंचा दिया। सृष्टि 29 गेंदों में 8 चौकों के साथ 45 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद टीम ने 97 रन तक अपने 7 विकेट खो दिए। हालांकि, यहां से कप्तान जेनेविव जीर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने क्लारा ठाकर (14) के साथ आठवें विकेट के लिए 22 रन, जबकि फीबी ब्रेट (3) के साथ 20 रन और हॉली गार्टन (8) के साथ 22 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं। कप्तान जेनेविव ने 23 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ नाबाद 43 रन बनाए।

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