क्या टॉस के सिक्के में छिपा है कोई ‘मैजिक’?: न्यूजीलैंड में टीम इंडिया के साथ हुआ यह चमत्कार देख दुनिया हैरान!
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 27 Nov 2026 04:26 AM IST
सार
बैटिंग और बॉलिंग तो ठीक है, पर न्यूजीलैंड में तो सिक्का भी टीम इंडिया के इशारों पर नाच रहा है! दौरे के हर मैच में टॉस के वक्त एक ऐसा ‘फिक्स’ पैटर्न देखने को मिला है, जिसे जानकर आप भी कहेंगे—ये किस्मत है या कोई जादू?
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विस्तार
न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का जलवा सिर्फ बल्ले और गेंद से ही नहीं, बल्कि सिक्के की उछाल में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान शुभमन गिल ने जैसे ही टॉस जीता, भारत के नाम इस दौरे का एक और अनोखा रिकॉर्ड जुड़ गया। पूरे दौरे के 12 मुकाबलों (पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट) में से भारत ने 10 बार टॉस अपने नाम किया है।
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इस 'टॉस गाथा' के सबसे मजेदार आंकड़े:
नतीजा क्या रहा?
टॉस की इस बादशाहत का फायदा उठाते हुए भारत ने पहले टी20 सीरीज 3-2 से और फिर वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम की। अब निगाहें दूसरे टेस्ट पर हैं, जहां टॉस जीतकर भारत ने एक बार फिर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता देकर सीरीज पर कब्जा जमाने की नींव रख दी है।
- 'टेल्स' का एकतरफा दबदबा: पूरे दौरे पर उछाले गए 12 सिक्कों में से 11 बार 'टेल्स' ही आया है। शुभमन गिल और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव/श्रेयस अय्यर की किस्मत ऐसी रही कि उन्होंने ज्यादातर मौकों पर सही कॉल किया और कीवी कप्तान बस देखते रह गए।
- पहले गेंदबाजी की 'कसम': यह किसी संयोग से कम नहीं है कि इस पूरे दौरे पर जितने भी 12 मैच हुए हैं, हर बार टॉस जीतने वाली टीम ने पहले गेंदबाजी (Bowl First) करने का ही फैसला किया है। यानी पूरे दौरे में किसी भी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने की हिम्मत नहीं दिखाई।
- जीतने की अद्भुत संभावना: गणित के हिसाब से लगातार 12 में से 10 टॉस जीतने की संभावना महज 1.6% के आसपास होती है, जिसे टीम इंडिया ने हकीकत में बदल दिया। एक समय तो ऐसा भी था जब भारत ने दौरे के शुरुआती 10 में से अधिकतर टॉस जीतकर मेजबान टीम को हैरान कर दिया था।
- हेगली ओवल का पुराना इतिहास भी साथ: दूसरे टेस्ट में गिल का पहले गेंदबाजी चुनना आंकड़ों के लिहाज से भी बिल्कुल सटीक रहा। हेगले ओवल में अब तक खेले गए 15 टेस्ट मैचों में केवल एक ही बार टॉस जीतने वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी है।
नतीजा क्या रहा?
टॉस की इस बादशाहत का फायदा उठाते हुए भारत ने पहले टी20 सीरीज 3-2 से और फिर वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम की। अब निगाहें दूसरे टेस्ट पर हैं, जहां टॉस जीतकर भारत ने एक बार फिर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता देकर सीरीज पर कब्जा जमाने की नींव रख दी है।
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भारतीय टीम से प्रसिद्ध कृष्णा बाहर
भारतीय टीम ने प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया, लेकिन यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला रहा। टीम ने अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया। पिछले टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की थी। उन्होंने सही लाइन और लेंथ के साथ-साथ सरप्राइज बाउंसर का भी प्रभावी इस्तेमाल किया था। इसके बावजूद उन्हें बाहर बैठना पड़ा और गुरनूर बराड़ को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला।
न्यूजीलैंड ने डफी पर जताया भरोसा
न्यूजीलैंड ने पिछले टेस्ट में साधारण प्रदर्शन करने वाले जैकब डफी पर भरोसा बरकरार रखा है। टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया। उसे उम्मीद है कि तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में डफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
भारतीय टीम ने प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया, लेकिन यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला रहा। टीम ने अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया। पिछले टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की थी। उन्होंने सही लाइन और लेंथ के साथ-साथ सरप्राइज बाउंसर का भी प्रभावी इस्तेमाल किया था। इसके बावजूद उन्हें बाहर बैठना पड़ा और गुरनूर बराड़ को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला।
न्यूजीलैंड ने डफी पर जताया भरोसा
न्यूजीलैंड ने पिछले टेस्ट में साधारण प्रदर्शन करने वाले जैकब डफी पर भरोसा बरकरार रखा है। टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया। उसे उम्मीद है कि तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में डफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
WTC फाइनल की दौड़ में भारत के लिए जीत जरूरी
भारत के लिए यह मुकाबला सिर्फ सीरीज जीतने के लिहाज से ही नहीं, बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से भी बेहद अहम है। अगर भारत यह टेस्ट नहीं जीतता है, तो उसे घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-0 की जीत की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, इतना करने के बाद भी फाइनल में जगह पक्की होना मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर, पिछले टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम शीर्ष दो स्थानों से बाहर हो गई है। ऐसे में वह भी जीत दर्ज करना चाहेगी, खासकर इसलिए क्योंकि इसके बाद उसे ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे पर जाना है।
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, मैट हेनरी और जैकब डफी।
भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा।
भारत के लिए यह मुकाबला सिर्फ सीरीज जीतने के लिहाज से ही नहीं, बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से भी बेहद अहम है। अगर भारत यह टेस्ट नहीं जीतता है, तो उसे घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-0 की जीत की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, इतना करने के बाद भी फाइनल में जगह पक्की होना मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर, पिछले टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम शीर्ष दो स्थानों से बाहर हो गई है। ऐसे में वह भी जीत दर्ज करना चाहेगी, खासकर इसलिए क्योंकि इसके बाद उसे ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे पर जाना है।
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, मैट हेनरी और जैकब डफी।
भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा।