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न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का जलवा सिर्फ बल्ले और गेंद से ही नहीं, बल्कि सिक्के की उछाल में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान शुभमन गिल ने जैसे ही टॉस जीता, भारत के नाम इस दौरे का एक और अनोखा रिकॉर्ड जुड़ गया। पूरे दौरे के 12 मुकाबलों (पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट) में से भारत ने 10 बार टॉस अपने नाम किया है।

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इस 'टॉस गाथा' के सबसे मजेदार आंकड़े:



'टेल्स' का एकतरफा दबदबा: पूरे दौरे पर उछाले गए 12 सिक्कों में से 11 बार 'टेल्स' ही आया है । शुभमन गिल और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव/श्रेयस अय्यर की किस्मत ऐसी रही कि उन्होंने ज्यादातर मौकों पर सही कॉल किया और कीवी कप्तान बस देखते रह गए।

पहले गेंदबाजी की 'कसम': यह किसी संयोग से कम नहीं है कि इस पूरे दौरे पर जितने भी 12 मैच हुए हैं, हर बार टॉस जीतने वाली टीम ने पहले गेंदबाजी (Bowl First) करने का ही फैसला किया है । यानी पूरे दौरे में किसी भी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने की हिम्मत नहीं दिखाई।

जीतने की अद्भुत संभावना: गणित के हिसाब से लगातार 12 में से 10 टॉस जीतने की संभावना महज 1.6% के आसपास होती है, जिसे टीम इंडिया ने हकीकत में बदल दिया। एक समय तो ऐसा भी था जब भारत ने दौरे के शुरुआती 10 में से अधिकतर टॉस जीतकर मेजबान टीम को हैरान कर दिया था।

हेगली ओवल का पुराना इतिहास भी साथ: दूसरे टेस्ट में गिल का पहले गेंदबाजी चुनना आंकड़ों के लिहाज से भी बिल्कुल सटीक रहा। हेगले ओवल में अब तक खेले गए 15 टेस्ट मैचों में केवल एक ही बार टॉस जीतने वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी है।

नतीजा क्या रहा?

टॉस की इस बादशाहत का फायदा उठाते हुए भारत ने पहले टी20 सीरीज 3-2 से और फिर वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम की। अब निगाहें दूसरे टेस्ट पर हैं, जहां टॉस जीतकर भारत ने एक बार फिर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता देकर सीरीज पर कब्जा जमाने की नींव रख दी है। टॉस की इस बादशाहत का फायदा उठाते हुए भारत ने पहले टी20 सीरीज 3-2 से और फिर वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम की। अब निगाहें दूसरे टेस्ट पर हैं, जहां टॉस जीतकर भारत ने एक बार फिर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता देकर सीरीज पर कब्जा जमाने की नींव रख दी है।

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भारतीय टीम से प्रसिद्ध कृष्णा बाहर

भारतीय टीम ने प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया, लेकिन यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला रहा। टीम ने अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया। पिछले टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की थी। उन्होंने सही लाइन और लेंथ के साथ-साथ सरप्राइज बाउंसर का भी प्रभावी इस्तेमाल किया था। इसके बावजूद उन्हें बाहर बैठना पड़ा और गुरनूर बराड़ को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला।



न्यूजीलैंड ने डफी पर जताया भरोसा

न्यूजीलैंड ने पिछले टेस्ट में साधारण प्रदर्शन करने वाले जैकब डफी पर भरोसा बरकरार रखा है। टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया। उसे उम्मीद है कि तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में डफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

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