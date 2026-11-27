{"_id":"6b08c0b6d785d26b0f0a7e9d","slug":"gurnoor-brar-dream-rise-in-2026-from-odi-debut-in-june-to-test-debut-in-november-ind-vs-nz-2nd-test-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"2026 में बदली गुरनूर की किस्मत: जून में पहला वनडे, नवंबर में टेस्ट डेब्यू! 5 महीने में फर्श से अर्श तक पहुंचे","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ के लिए साल 2026 किसी परीकथा से कम नहीं रहा है। महज पांच महीने पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले पंजाब के इस छह फीट पांच इंच लंबे तेज गेंदबाज ने आज (27 नवंबर) क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अपना टेस्ट डेब्यू कर लिया है। भारत के लिए 321वें टेस्ट खिलाड़ी बने गुरनूर को टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने डेब्यू कैप सौंपी।

Trending Videos

जून से नवंबर तक: पांच महीनों में बदली तकदीर

गुरनूर के लिए यह साल इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी साल 13 जून 2026 को उन्होंने धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना वनडे (ODI) डेब्यू किया था। पहले ही मैच में 145+ किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए उन्होंने तीन विकेट झटके थे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ समाप्त हुई वनडे सीरीज में नौ विकेट चटकाकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब भी अपने नाम किया। कुलदीप यादव के बाहर होने के बाद उन्हें टेस्ट टीम में शामिल किया गया और आज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्लेइंग-11 में मौका भी मिल गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

आंकड़ों की जुबानी: क्यों टेस्ट क्रिकेट के लिए परफेक्ट हैं गुरनूर?

गुरनूर के करियर के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि उन्हें सफेद गेंद से पहले लाल गेंद के फॉर्मेट के लिए ही तराशा गया है।



फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दमदार रिकॉर्ड: गुरनूर ने अब तक खेले 22 फर्स्ट क्लास मैचों की 36 पारियों में 71 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 26.40 और इकॉनमी रेट महज 3.66 रहा है, जो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बेहद अनुशासित माना जाता है।

गुरनूर ने अब तक खेले 22 फर्स्ट क्लास मैचों की 36 पारियों में 71 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 26.40 और इकॉनमी रेट महज 3.66 रहा है, जो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बेहद अनुशासित माना जाता है। विकेट लेने की भूख: फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वह पांच बार पारी में चार विकेट, दो बार पांच विकेट (बेस्ट 6/68) और एक बार मैच में 10 विकेट (10/145) लेने का काम कर चुके हैं। 43.2 का स्ट्राइक रेट बताता है कि वह हर सातवें ओवर में एक विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं।

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वह पांच बार पारी में चार विकेट, दो बार पांच विकेट (बेस्ट 6/68) और एक बार मैच में 10 विकेट (10/145) लेने का काम कर चुके हैं। 43.2 का स्ट्राइक रेट बताता है कि वह हर सातवें ओवर में एक विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। वनडे में भी छोड़ी छाप: अंतरराष्ट्रीय वनडे करियर के शुरुआती 13 मैचों में ही वह 23 विकेट ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/30 रहा है, जो इसी न्यूजीलैंड दौरे पर आया। 28.7 का स्ट्राइक रेट सीमित ओवरों में भी उनकी मारक क्षमता को दर्शाता है।

अंतरराष्ट्रीय वनडे करियर के शुरुआती 13 मैचों में ही वह 23 विकेट ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/30 रहा है, जो इसी न्यूजीलैंड दौरे पर आया। 28.7 का स्ट्राइक रेट सीमित ओवरों में भी उनकी मारक क्षमता को दर्शाता है। बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान: निचले क्रम में गुरनूर टीम के लिए बोनस साबित हो सकते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम एक अर्धशतक (सर्वश्रेष्ठ 64 रन) के साथ 318 रन दर्ज हैं, जिसमें 16 छक्के शामिल हैं। गुरनूर के करियर के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि उन्हें सफेद गेंद से पहले लाल गेंद के फॉर्मेट के लिए ही तराशा गया है।

विज्ञापन