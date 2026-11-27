03:05 AM, 27-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11 भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़ और जसप्रीत बुमराह।



न्यूजीलैंड: टॉम लाथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, मैट हेनरी और जैकब डफी।



One final Toss in the series and Captain @ShubmanGill calls it right! We're bowling first. A look at our Playing XI for the 2nd Test Live - https://t.co/6iCwvH4Zap #NzvIND https://t.co/mILmxXKhC5 — BCCI (@BCCI) November 26, 2026

03:03 AM, 27-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: भारत ने जीता टॉस भारत ने दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतने पर कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे। खिलाड़ी तरोताजा महसूस कर रहे हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं। वेलिंगटन में हमने सभी पहलुओं पर अच्छा प्रदर्शन किया था और अपनी ज्यादातर योजनाओं को मैदान पर उतारने में सफल रहे थे। गुरनूर बराड़ को प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम में शामिल किया गया है।'



वहीं, न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने कहा, 'हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। हेगली ओवल में पहले दिन पिच थोड़ी धीमी हो सकती है। उम्मीद है कि हम शुरुआती एक घंटे में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन पिच पर नमी हो सकती है, लेकिन समय के साथ इसकी स्थिति बेहतर होती जाती है। पिछले टेस्ट में जब भी टीम दबाव में थी, अलग-अलग खिलाड़ियों ने आगे आकर जिम्मेदारी निभाई। हम बिना किसी बदलाव के उसी प्लेइंग-11 के साथ उतर रहे हैं।' भारत ने दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतने पर कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे। खिलाड़ी तरोताजा महसूस कर रहे हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं। वेलिंगटन में हमने सभी पहलुओं पर अच्छा प्रदर्शन किया था और अपनी ज्यादातर योजनाओं को मैदान पर उतारने में सफल रहे थे। गुरनूर बराड़ को प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम में शामिल किया गया है।'वहीं, न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने कहा, 'हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। हेगली ओवल में पहले दिन पिच थोड़ी धीमी हो सकती है। उम्मीद है कि हम शुरुआती एक घंटे में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन पिच पर नमी हो सकती है, लेकिन समय के साथ इसकी स्थिति बेहतर होती जाती है। पिछले टेस्ट में जब भी टीम दबाव में थी, अलग-अलग खिलाड़ियों ने आगे आकर जिम्मेदारी निभाई। हम बिना किसी बदलाव के उसी प्लेइंग-11 के साथ उतर रहे हैं।'

विज्ञापन

02:57 AM, 27-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: गुरनूर बराड़ का टेस्ट डेब्यू भारतीय टीम के लिए गुरनूर बराड़ अपना टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। वह भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 321वें खिलाड़ी बनेंगे। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें टेस्ट कैप सौंपी।



Test Cap No. 321 Gurnoor Brar is all set to make his debut in whites for #TeamIndia He gets his Test cap from @Jaspritbumrah93 🤝 #NZvIND https://t.co/9AIeizgFm8 — BCCI (@BCCI) November 26, 2026 भारतीय टीम के लिए गुरनूर बराड़ अपना टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। वह भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 321वें खिलाड़ी बनेंगे। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें टेस्ट कैप सौंपी।

02:54 AM, 27-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: पिच रिपोर्ट पांचों दिन के मौसम का पूर्वानुमान काफी अच्छा नजर आ रहा है। शुरुआती दो दिन मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा और अधिकतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। तीसरे दिन मौसम काफी गर्म रहेगा और टेस्ट के दौरान इसी दिन तापमान सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है। सोमवार और मंगलवार को मुकाबले के आखिरी चरण में हल्की बारिश की संभावना है। उम्मीद है कि बारिश मैच के नतीजे में बाधा नहीं बनेगी। हालांकि, पिच की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि मुकाबला पांचवें दिन के आखिरी सत्र तक जाएगा। पिच पर काफी घास मौजूद है और इसकी सतह भी पहले के मुकाबले अधिक समान नजर आ रही है। ऐसे में तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिल सकती है।

02:54 AM, 27-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: दोनों टीमों में क्या बदलाव हो सकते हैं? वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय टीम के हर बल्लेबाज ने अहम योगदान दिया था। ऐसे में बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की संभावना बेहद कम है। पहले टेस्ट के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को प्लेइंग-11 से बाहर रखने के फैसले पर हुई थी। कप्तान शुभमन गिल के इस फैसले ने कई पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को भी हैरान किया था। हालांकि, गिल ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के मौजूदा चक्र में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को बाहर रखने के फैसले का बचाव किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिराज की प्लेइंग-11 में वापसी होगी? क्या वनडे सीरीज में प्रभावित करने वाले गुरनूर बराड़ को टेस्ट डेब्यू का मौका मिलेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने की जल्दबाजी नहीं करेगी। उसके शीर्ष सात में से केवल दो बल्लेबाज ही दोनों पारियों में 30 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सके थे। कप्तान टॉम लैथम के लिए पिछला टेस्ट बेहद निराशाजनक रहा। वह दोनों पारियों में खाता खोले बिना आउट हुए और दोनों बार जसप्रीत बुमराह ने उन्हें पारी के पहले ही ओवर में पवेलियन भेज दिया। टॉम ब्लंडेल बल्ले से भले ही खास योगदान नहीं दे सके, लेकिन विकेट के पीछे उनका प्रदर्शन शानदार रहा। खासकर तेज गेंदबाजों के सामने स्टंप के करीब खड़े होकर उन्होंने प्रभावित किया। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। भारतीय बल्लेबाजों के आक्रमण का सबसे ज्यादा खामियाजा जैकब डफी को भुगतना पड़ा, जिन्होंने 33 ओवर में 201 रन लुटाए। ब्लेयर टिकनर के बाहर होने के बाद अब सवाल है कि क्या न्यूजीलैंड डफी पर भरोसा बरकरार रखेगा या मैथ्यू फिशर को मौका देगा?

02:53 AM, 27-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: वेलिंगटन में क्या हुआ था? भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और शुरुआती सत्र में ही चार विकेट झटककर मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर एक समय पांच विकेट पर 70 रन था। हालांकि, वेलिंगटन में बल्लेबाजी करना पसंद करने वाले हेनरी निकोल्स ने नाबाद 175 रन की शानदार पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाते हुए 118 रन बनाए। दोनों की पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 368 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही।



जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए। टीम ने पहली पारी में 720 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जो न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इस दौरान दो शतक और चार अर्धशतक लगे। पिच पर आखिरी दिन भी गेंदबाजों के लिए खास मदद नहीं थी। इसका फायदा उठाते हुए न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 120 ओवर बल्लेबाजी की और पांच विकेट गंवाकर मुकाबला ड्रॉ करा दिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

02:52 AM, 27-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: क्राइस्टचर्च में क्या होता है? हेगली ओवल में अब तक 15 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से 13 का नतीजा निकला है। बाकी दो मुकाबले ड्रॉ रहे और दोनों ही बेहद यादगार थे। 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के आठवें और नौवें नंबर के बल्लेबाज ईश सोढ़ी और नील वैगनर ने क्रमशः 200 और 107 गेंदों तक बल्लेबाजी कर मैच ड्रॉ करा दिया था। 2025 में वेस्टइंडीज की मेहमान टीम ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया था। 531 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन दूसरे सत्र में वेस्टइंडीज का स्कोर चार विकेट पर 72 रन था। हालांकि, शाई होप (234 गेंदों पर 40 रन), जस्टिन ग्रीव्स (388 गेंदों पर नाबाद 202 रन) और केमार रोच (233 गेंदों पर नाबाद 58 रन) ने शानदार संघर्ष करते हुए टीम को छह विकेट पर 457 रन तक पहुंचा दिया। यह समय-सीमा वाले टेस्ट मैच की चौथी पारी का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। हेगली ओवल में खेला गया यह आखिरी टेस्ट भी था। दिलचस्प बात यह है कि इस मुकाबले से पहले यहां खेले गए लगातार तीन टेस्ट में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली थी। यानी हेगली ओवल में पिछले चार टेस्ट मैचों में बल्लेबाजी करना मैच आगे बढ़ने के साथ आसान हुआ है। क्या इस बार भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सही फैसला साबित होगा?

02:51 AM, 27-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड का मौजूदा दौरा भारत ने टी20 सीरीज 3-2 और वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम की। अब एक बार फिर मुकाबला उसी मैदान पर लौट आया है, जहां इस बहु-प्रारूप सीरीज की शुरुआत हुई थी। वेलिंगटन में मेहमान टीम का दबदबा देखने को मिला था, ऐसे में भारत इस टेस्ट में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेगा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में केवल दो बार ऐसा हुआ है, जब दो मैचों की टेस्ट सीरीज 0-0 से ड्रॉ रही। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ 2022-23 में खेली गई सीरीज और श्रीलंका का 2021 में वेस्टइंडीज दौरा इसके उदाहरण हैं। अब देखना होगा कि इस बार क्राइस्टचर्च में क्या कुछ देखने को मिलता है। भारत ने टी20 सीरीज 3-2 और वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम की। अब एक बार फिर मुकाबला उसी मैदान पर लौट आया है, जहां इस बहु-प्रारूप सीरीज की शुरुआत हुई थी। वेलिंगटन में मेहमान टीम का दबदबा देखने को मिला था, ऐसे में भारत इस टेस्ट में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेगा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में केवल दो बार ऐसा हुआ है, जब दो मैचों की टेस्ट सीरीज 0-0 से ड्रॉ रही। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ 2022-23 में खेली गई सीरीज और श्रीलंका का 2021 में वेस्टइंडीज दौरा इसके उदाहरण हैं। अब देखना होगा कि इस बार क्राइस्टचर्च में क्या कुछ देखने को मिलता है।

02:50 AM, 27-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: पिच बाद में बल्लेबाजों के लिए मददगार हो सकती है स्थानीय खिलाड़ी मैट हेनरी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच जैकब ओरम दोनों ने स्वीकार किया कि भले ही वह इस मैदान पर अधिक गति और उछाल की उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं जब पिच पहले दो दिनों के बाद बल्लेबाजों के लिए अनुकूल बन जाती है। वेस्टइंडीज ने पिछले साल हेगली ओवल में बड़े स्कोर वाला टेस्ट मैच ड्रॉ कराया था जबकि तीन सप्ताह पहले ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल ने भारत ए की तरफ से खेलते हुए यहां शतक बनाए थे। सिराज पर विश्वास की कमी के चलते गिल और गंभीर के विकल्प पहले ही सीमित हो गए हैं।



अगर भारत एक बार फिर पहले गेंदबाजी करता है, तो बराड़ अपनी गति, उछाल और लंबे कद के दम पर इस पिच पर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, टॉम लाथम और हेनरी निकोल्स जैसे खिलाड़ी बराड़ का सामना करने में थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं, जबकि कंबोज का सामना करना अपेक्षाकृत आसान था। यहां तक कि मध्य क्रम के बल्लेबाज डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के सामने भी बराड़ चुनौती पेश कर सकते हैं। स्थानीय खिलाड़ी मैट हेनरी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच जैकब ओरम दोनों ने स्वीकार किया कि भले ही वह इस मैदान पर अधिक गति और उछाल की उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं जब पिच पहले दो दिनों के बाद बल्लेबाजों के लिए अनुकूल बन जाती है। वेस्टइंडीज ने पिछले साल हेगली ओवल में बड़े स्कोर वाला टेस्ट मैच ड्रॉ कराया था जबकि तीन सप्ताह पहले ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल ने भारत ए की तरफ से खेलते हुए यहां शतक बनाए थे। सिराज पर विश्वास की कमी के चलते गिल और गंभीर के विकल्प पहले ही सीमित हो गए हैं।अगर भारत एक बार फिर पहले गेंदबाजी करता है, तो बराड़ अपनी गति, उछाल और लंबे कद के दम पर इस पिच पर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, टॉम लाथम और हेनरी निकोल्स जैसे खिलाड़ी बराड़ का सामना करने में थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं, जबकि कंबोज का सामना करना अपेक्षाकृत आसान था। यहां तक कि मध्य क्रम के बल्लेबाज डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के सामने भी बराड़ चुनौती पेश कर सकते हैं।