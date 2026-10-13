Abishek Porel nearly in tears after his fom against Delhi. The young batter from Bengal has went through lots of off-field things and joined the camp just days before the match. And he let his bat do the talking. Congratulations, Abi ❤️ [Ranji Trophy, Bengal vs Delhi] https://t.co/qnc2gtUi6d — Koushik Biswas (@kbofficial25) October 12, 2026

Abhishek Porel’s Emotional Century After 36 Days in Police Custody 💔 - He spent 36 days in police custody after his GF filed r*pe and false marriage allegations against him. - During that period, it must have been incredibly difficult to think about cricket, let alone focus on building his career. - After being released on bail, Porel returned to domestic cricket for Bengal in the Ranji Trophy and scored a century. - He broke down in tears. You could feel that this was about much more than just reaching three figures. - Imagine carrying that much stress and uncertainty, wondering what the future holds, and then finally getting a moment to express everything through your bat. - The allegations have not been proven in court yet due to lack of evidence. — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) October 12, 2026

बंगाल के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। दिल्ली की पहली पारी 240 रन पर समाप्त हो गई थी। आयुष दोसेजा ने 45 रन और सार्थक रंजन ने 33 रन की पारी खेली। इसके अलावा ऋतिक शौकीन ने 56 रन बनाए थे। पोरेल ने विकेट के पीछे तीन कैच लपके थे। शमी ने चार विकेट और आमिर गनी ने तीन विकेट लिए थे। आकाश दीप को दो विकेट मिले थे। मुकेश कुमार ने एक विकेट लिया। जवाब में बंगाल ने तीसरे दिन अपनी पहली पारी में चार विकेट पर 340 से ज्यादा रन बना लिए हैं। खबर लिखे जाने तक अभिषेक पोरेल 130+ रन और सुमंता गुप्ता दो रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुदीप कुमार घरामी 133 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान ईश्वरन 34 रन, अंकुर पॉल 17 रन और सुदीप चटर्जी दो रन बनाकर आउट हुए।शतक लगाने के बाद पोरेल ने आलोचकों को इशारा करते हुए कहा कि वह फर्जी बयान देना चालू रख सकते हैं और उनका बल्ला सिर्फ जवाब देगा। ऐसा ही जश्न कोहली ने 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद मनाया था। इतना ही नहीं, पोरेल मैदान पर बैठकर रोते भी दिखे।