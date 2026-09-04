कृष्ण जन्माष्टमी विशेष : जेन जी और जेन अल्फा श्रीकृष्ण से सीखें जीवन के मंत्र
विनोद पाठक
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:08 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:08 PM IST
सार
पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, नौकरी की प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया का प्रभाव, रिश्तों की उलझन और हर समय दूसरों से आगे निकलने की बेचैनी, ये सब आज के युवाओं के जीवन का हिस्सा हैं। श्रीकृष्ण के जीवन और गीता के संदेशों से आज के जेन जी और जेन अल्फा को सीख लेनी चाहिए।
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विस्तार
श्रीकृष्ण का जीवन केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है। वे ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिनसे जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है। उन्होंने बचपन में चुनौतियां देखीं, युवावस्था में संघर्ष किया और महाभारत के समय ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, जहां एक गलत फैसला पूरी दिशा बदल सकता था। आज की पीढ़ी को भी कम चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा।
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पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, नौकरी की प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया का प्रभाव, रिश्तों की उलझन और हर समय दूसरों से आगे निकलने की बेचैनी, ये सब आज के युवाओं के जीवन का हिस्सा हैं। ऐसे समय में श्रीकृष्ण की बातें बहुत कुछ सिखाती हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे कठिन परिस्थिति में भी घबराते नहीं थे। वे समस्या को समझते थे, रास्ता खोजते थे और जरूरत पड़ने पर रणनीति भी बदलते थे। श्रीकृष्ण के जीवन और गीता के संदेशों से आज की जेन जी और जेन अल्फा के लिए सरल सीख समझें।
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काम पर ध्यान दें, नतीजे की चिंता में न डूबें
आज हर युवा चाहता है कि मेहनत का परिणाम तुरंत मिले। परीक्षा दी तो तुरंत अच्छे नंबर चाहिए, नौकरी के लिए आवेदन किया तो तुरंत नौकरी चाहिए और कोई काम शुरू किया तो तुरंत सफलता चाहिए।
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श्रीकृष्ण कहते हैं, “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।” (भगवद्गीता 2.47)
अर्थात हमारा अधिकार कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं।
इसका मतलब यह नहीं कि परिणाम की चिंता बिल्कुल न करें। मतलब इतना है कि परिणाम के डर से अपने वर्तमान काम को खराब न करें।
आज की भाषा में कहें तो, जो काम हाथ में है, उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें।
हार को जिंदगी की हार मत समझिए
आज सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी बहुत अच्छी दिखाई देती है। कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई बड़ी नौकरी पा रहा है। इसे देखकर कई युवा अपनी जिंदगी को दूसरों से कम समझने लगते हैं।
श्रीकृष्ण कहते हैं, “समत्वं योग उच्यते।” (भगवद्गीता 2.48)
अर्थात सफलता और असफलता में मन को संतुलित रखना ही योग है।
एक परीक्षा में कम नंबर आना, नौकरी न मिलना या किसी काम में असफल होना जिंदगी का अंत नहीं है। हार एक घटना है, आपकी पहचान नहीं।
फैसला सोच-समझकर लें
कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं, बल्कि फैसला लेने की थी। वह अपने लोगों को सामने देखकर विचलित हो गया था। श्रीकृष्ण ने उसकी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने उसकी बात सुनी और समझाकर उसे फैसला लेने के योग्य बनाया।
गीता में कहा गया है, “छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत।” (भगवद्गीता 4.42)
अर्थात अपने मन के संशय और भ्रम को दूर करके अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ।
आज के युवाओं के लिए इसका सीधा संदेश है, हर फैसला केवल भावनाओं में आकर न लें। सोचें, समझें और फिर निर्णय करें।
समय के साथ अपनी रणनीति बदलें
श्रीकृष्ण ने परिस्थितियों के अनुसार अपने तरीके बदले। जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने संघर्ष किया और जहां लगा कि रणनीति बदलना बेहतर है, वहां उन्होंने वही किया। इससे एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, लक्ष्य वही रह सकता है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बदल सकता है। आज पढ़ाई हो, नौकरी हो या कारोबार, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार नहीं करता, वह पीछे छूट सकता है। जिद लक्ष्य के लिए होनी चाहिए, तरीके के लिए नहीं।
अपनी क्षमता पहचानिए
कई बार इंसान इसलिए पीछे नहीं रहता कि उसमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होता।
गीता कहती है, “उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।” (भगवद्गीता 6.5)
अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने प्रयास से अपने आपको ऊपर उठाना चाहिए, खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहिए।
आज के युवाओं को यह बात समझने की जरूरत है कि दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझना सही नहीं है। अपनी तुलना कल के अपने आप से करें, हर समय किसी और से नहीं।
हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है
महाभारत में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका थी। श्रीकृष्ण जानते थे कि किस व्यक्ति की कौन-सी क्षमता है और उसका उपयोग किस तरह किया जा सकता है। आज परिवार हो, कॉलेज हो, कंपनी हो या कोई टीम, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। अच्छा नेतृत्व वही है, जो हर व्यक्ति की ताकत को पहचानता है और उसे सही काम देता है। दूसरों को बदलने से पहले उनकी क्षमता को समझना सीखिए।
बड़ा बनने के लिए अहंकार जरूरी नहीं
कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण चाहते तो स्वयं हथियार उठा सकते थे। लेकिन उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका स्वीकार की। यह अपने आप में नेतृत्व की बड़ी सीख है।
गीता में कहा गया है, “यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।” (भगवद्गीता 3.21)
अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही करने लगते हैं।
आज के युवाओं के लिए संदेश साफ है, पद या पैसा आपको बड़ा नहीं बनाता, आपका व्यवहार आपको बड़ा बनाता है।
सही बात सही तरीके से कहना सीखिए
श्रीकृष्ण एक अच्छे संवादकर्ता भी थे। उन्होंने अर्जुन को केवल आदेश नहीं दिया, बल्कि उसके सवालों के जवाब दिए और उसकी दुविधा दूर की। आज रिश्तों से लेकर नौकरी तक, बहुत-सी समस्याएं सही संवाद न होने के कारण पैदा होती हैं। इसलिए केवल अपनी बात कहना ही जरूरी नहीं है। दूसरे की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई बार एक शांत बातचीत उस विवाद को खत्म कर सकती है, जिसे बहस और गुस्सा और बड़ा कर देते हैं।
अपने मन और मोबाइल, दोनों को संभालिए
आज का युवा हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले संदेशों के बीच रहता है। ध्यान भटकना आसान है और मन को शांत रखना मुश्किल।
श्रीकृष्ण कहते हैं, “अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।” (भगवद्गीता 6.35)
अर्थात अभ्यास और मन पर नियंत्रण के माध्यम से चंचल मन को संभाला जा सकता है।
आज इसे बहुत सरल भाषा में समझा जा सकता है, मोबाइल आपके हाथ में रहे, मोबाइल आपके दिमाग पर हावी न हो। कुछ समय बिना फोन के रहना, पढ़ाई या काम के दौरान ध्यान केंद्रित करना और खुद के साथ समय बिताना भी जरूरी है।
अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनिए
आज सोशल मीडिया ने दूसरों की जिंदगी को हमारे सामने बहुत करीब ला दिया है। किसी को देखकर लगता है कि हमें भी वैसा ही बनना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति की क्षमता, परिस्थिति और मंजिल अलग होती है।
श्रीकृष्ण कहते हैं, “स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।” (भगवद्गीता 3.35)
अर्थात अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार जीवन जीना बेहतर है, दूसरों के रास्ते की नकल करना उचित नहीं।
इसका अर्थ आज की भाषा में यही है, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का फैसला मत कीजिए। अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार अपना रास्ता चुनिए।
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