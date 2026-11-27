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बेरी। किशोरावस्था के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धांधलान में पांच दिवसीय कैंप की शुरुआत की गई। इस कैंप में विशेष तौर पर छात्राओं की किशोरावस्था में विभिन्न बिंदुओं पर सुमन योग प्रशिक्षक व डॉ. रितु ने इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताया। सुमन योग प्रशिक्षक ने योग का महत्व बताया ताकि इस अवस्था में सर्वांगीण विकास हो सके। कैंप में पूनम प्राचार्य, डॉ. हरी निवास, राजेश किलानिया, सीमा, हेमलता मौजूद रहे। संवाद