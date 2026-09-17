उत्तराखंड में सनसनी: कांग्रेस नेता की कार रोककर जमकर पीटा, फायरिंग की चर्चा; आरोपी फरार

रामनगर में युवा कांग्रेस पूर्व नगर अध्यक्ष गोपाल सिंह अधिकारी की कार को रोककर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने कार को क्षतिग्रस्त गोपाल अधिकारी के साथ मारपीट कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस दौरान आसपास मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ देख आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा इस दौरान फायरिंग करने की भी चर्चा है। वहीं पुलिस ने पीड़ित को काशीपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी।

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जानकारी के अनुसार, रामनगर निवासी गोपाल सिंह अधिकारी अपनी कार संख्या यूके 06 एडब्लू 7879 से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अपने ऑफिस से कोसी बैराज की ओर जा रहा था। इस दौरान कुछ आरोपियों ने इनका पीछा करते हुए कार को रोका। इसके बाद आरोपी ने ईट से कार का शीशा तोड़ते हुए गोपाल अधिकारी पर पत्थर से हमला कर दिया। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ लग रहे। जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। विज्ञापन



वहीं सूचना पर पहुंची ने पुलिस पीड़ित को काशीपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा में आरोपियों की पहचान की जा रही है। साथ ही फायरिंग की घटना का भी पता लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, रामनगर निवासी गोपाल सिंह अधिकारी अपनी कार संख्या यूके 06 एडब्लू 7879 से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अपने ऑफिस से कोसी बैराज की ओर जा रहा था। इस दौरान कुछ आरोपियों ने इनका पीछा करते हुए कार को रोका। इसके बाद आरोपी ने ईट से कार का शीशा तोड़ते हुए गोपाल अधिकारी पर पत्थर से हमला कर दिया। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ लग रहे। जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।वहीं सूचना पर पहुंची ने पुलिस पीड़ित को काशीपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा में आरोपियों की पहचान की जा रही है। साथ ही फायरिंग की घटना का भी पता लगाया जा रहा है।

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