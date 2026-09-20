सेवा संकल्प अभियान के तहत जिलेभर में चला स्वच्छता अभियान

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झज्जर। जिले में 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत रविवार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में जिले के सभी गांवों के साथ झज्जर, बहादुरगढ़ और बेरी शहरों में विभिन्न स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की गईं।ग्रामीण क्षेत्रों में चिह्नित स्वच्छता स्थलों और कचरा संवेदनशील स्थानों की विशेष सफाई कराई गई। सफाई टीमों ने कचरा हटाकर आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाया। अभियान में हजारों ग्रामीणों ने भाग लेते हुए अपने घर, गली-मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया।डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में उनकी जिम्मेदारी समझाना है। उन्होंने कहा कि घर के साथ गली, मोहल्ले, गांव और शहर को स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट ने कहा कि स्वच्छता एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से कचरा निर्धारित स्थान पर डालने और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।