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रूस के चुनाव परिणाम: सत्तारूढ़ यूनाइटेड रूस को 57.54% से अधिक वोट मिले, क्या पुतिन की पार्टी को स्पष्ट बहुमत?

Mon, 21 Sep 2026 12:34 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 21 Sep 2026 12:34 AM IST
सार

रूस के चुनाव परिणाम आ गए हैं। सत्तारूढ़ दल- यूनाइटेड रूस को 57.54% से अधिक वोट मिले हैं। इन प्रारंभिक नतीजों के आधार पर माना जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। पुतिन लंबे समय से रूस की सत्ता पर काबिज हैं।

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Russia Election Preliminary Results United Russia Party Leads Central Election Commission vote share updates
व्लादिमीर पुतिन। (फाइल) - फोटो : एएनआई

विस्तार
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रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी को एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार हैं। पुतिन लंबे समय से रूस की सत्ता पर काबिज हैं। इस वर्ष कराए गए चुनाव में भी पार्टी के समर्थकों ने बंपर वोटिंग की है। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पुतिन की पार्टी- यूनाइटेड रूस को 57 प्रतिशत से अधिक वोट मिले हैं। अंतिम आंकड़े आने पर वोट प्रतिशत में बदलाव संभव है। खबर लिखे जाने तक मतों की गिनती जारी है।

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चुनाव नतीजों में क्या खास, किस दल का कैसा प्रदर्शन?
रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने रविवार देर रात (रूसी समय) जारी एक बयान में कहा, चुनाव के शुरुआती परिणाम आ गए हैं। सत्तारूढ़ दल- यूनाइटेड रूस को 57.54% से अधिक वोट मिले हैं। इन प्रारंभिक नतीजों के आधार पर माना जा रहा है कि पुतिन की सत्ता पर पकड़ और मजबूत होगी। खास बात ये भी है कि यूक्रेन के साथ वर्ष 2022 में शुरू हुए सैन्य टकराव के बाद पहली बार आम चुनाव कराए गए हैं।

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