ट्रंप-जेलेंस्की की न्यूयॉर्क में मुलाकात तय: बोले- बहुत कुछ बदल सकती है यह बैठक; क्या रूस से बनेगी बात?
एएनआई, कीव। Published by: राकेश कुमार Updated Mon, 21 Sep 2026 01:33 AM IST
सार
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के बाद न्यूयॉर्क में मुलाकात की जानकारी दी है। उन्होंने शांति प्रक्रिया को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए तनाव कम करने और ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा व मानव जीवन की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम करने की बात कही। जेलेंस्की ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर की कीव यात्रा के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिंडसे ग्राहम बिल पर हस्ताक्षर के लिए भी अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताया।
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विस्तार
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। जेलेंस्की ने इसे बेहद अहम बातचीत बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की और अब न्यूयॉर्क में मुलाकात करने पर सहमति बनी है। जेलेंस्की ने कहा कि यह बैठक बहुत कुछ बदल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर आगे बढ़ने की गुंजाइश बनी हुई है।
विटकॉफ और कुश्नर की कीव यात्रा में क्या हुआ?
जेलेंस्की ने ट्रंप को स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर के कीव दौरे के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ने यूक्रेन की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि शांति की दिशा में आगे बढ़ना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनके मुताबिक, अमेरिका और यूक्रेन की टीमें इस दिशा में मिलकर काम कर रही हैं।
तनाव कम करने के लिए किन मुद्दों पर बात हुई?
जेलेंस्की ने बताया कि तनाव कम करने के संभावित कदमों और बुनियादी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और लोगों की जान की सुरक्षा शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अमेरिकी टीम के साथ मिलकर काम कर रहा है और गंभीर कदम उठाने के लिए तैयार है। जेलेंस्की के मुताबिक, इन मुद्दों पर आगे की बातचीत में ठोस कदमों पर विचार किया जा सकता है।
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लिंडसे ग्राहम बिल को लेकर ट्रंप को क्यों कहा धन्यवाद?
जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लिंडसे ग्राहम बिल पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बनाने के लिए भी धन्यवाद दिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि शांति होनी चाहिए। उन्होंने यूक्रेन के साथ खड़े लोगों और उसकी मदद करने वालों का भी आभार जताया। जेलेंस्की ने अपने संदेश में शांति की जरूरत पर जोर देते हुए अमेरिका के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही।
न्यूयॉर्क में मुलाकात से क्या बदल सकता है?
जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ बातचीत के बाद कहा कि कूटनीतिक स्तर पर आगे बढ़ने की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश अमेरिकी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और गंभीर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अब दोनों नेताओं की न्यूयॉर्क में होने वाली प्रस्तावित मुलाकात पर ध्यान रहेगा। जेलेंस्की ने अपने संदेश में कहा, 'यह बैठक बहुत कुछ बदल सकती है।'
यह भी पढ़ें: यमन में फिर भड़का गृहयुद्ध: हूतियों ने सऊदी के साथ आने वाले देशों को दी चेतावनी, क्या-क्या कहा?
रूस-यूक्रेन युद्ध कब से चल रहा है और शांति के लिए क्या हुआ?
रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा पूर्ण युद्ध 24 फरवरी 2022 को रूस के बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान के साथ शुरू हुआ था और अब पांचवें साल में पहुंच चुका है। युद्ध खत्म कराने के लिए 2026 में अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत के कई प्रयास हुए। फरवरी में अबू धाबी और बाद में जिनेवा में आमने-सामने बातचीत हुई, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली और बातचीत रुक गई।
इसके बाद सितंबर की शुरुआत में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ने पहले मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और फिर कीव जाकर जेलेंस्की से बातचीत की। इस दौरान रूस और यूक्रेन ने कुछ दिनों के लिए एक-दूसरे की राजधानियों पर हमले रोकने पर भी सहमति जताई थी, लेकिन 8 सितंबर को कीव पर रूसी हमले फिर शुरू हो गए। अब अमेरिका की कोशिश बातचीत को दोबारा आगे बढ़ाने की है और इसी सिलसिले में ट्रंप और जेलेंस्की की न्यूयॉर्क में प्रस्तावित मुलाकात को अहम माना जा रहा है।
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विटकॉफ और कुश्नर की कीव यात्रा में क्या हुआ?
जेलेंस्की ने ट्रंप को स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर के कीव दौरे के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ने यूक्रेन की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि शांति की दिशा में आगे बढ़ना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनके मुताबिक, अमेरिका और यूक्रेन की टीमें इस दिशा में मिलकर काम कर रही हैं।
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तनाव कम करने के लिए किन मुद्दों पर बात हुई?
जेलेंस्की ने बताया कि तनाव कम करने के संभावित कदमों और बुनियादी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और लोगों की जान की सुरक्षा शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अमेरिकी टीम के साथ मिलकर काम कर रहा है और गंभीर कदम उठाने के लिए तैयार है। जेलेंस्की के मुताबिक, इन मुद्दों पर आगे की बातचीत में ठोस कदमों पर विचार किया जा सकता है।
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लिंडसे ग्राहम बिल को लेकर ट्रंप को क्यों कहा धन्यवाद?
जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लिंडसे ग्राहम बिल पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बनाने के लिए भी धन्यवाद दिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि शांति होनी चाहिए। उन्होंने यूक्रेन के साथ खड़े लोगों और उसकी मदद करने वालों का भी आभार जताया। जेलेंस्की ने अपने संदेश में शांति की जरूरत पर जोर देते हुए अमेरिका के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही।
न्यूयॉर्क में मुलाकात से क्या बदल सकता है?
जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ बातचीत के बाद कहा कि कूटनीतिक स्तर पर आगे बढ़ने की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश अमेरिकी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और गंभीर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अब दोनों नेताओं की न्यूयॉर्क में होने वाली प्रस्तावित मुलाकात पर ध्यान रहेगा। जेलेंस्की ने अपने संदेश में कहा, 'यह बैठक बहुत कुछ बदल सकती है।'
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रूस-यूक्रेन युद्ध कब से चल रहा है और शांति के लिए क्या हुआ?
रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा पूर्ण युद्ध 24 फरवरी 2022 को रूस के बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान के साथ शुरू हुआ था और अब पांचवें साल में पहुंच चुका है। युद्ध खत्म कराने के लिए 2026 में अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत के कई प्रयास हुए। फरवरी में अबू धाबी और बाद में जिनेवा में आमने-सामने बातचीत हुई, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली और बातचीत रुक गई।
इसके बाद सितंबर की शुरुआत में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ने पहले मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और फिर कीव जाकर जेलेंस्की से बातचीत की। इस दौरान रूस और यूक्रेन ने कुछ दिनों के लिए एक-दूसरे की राजधानियों पर हमले रोकने पर भी सहमति जताई थी, लेकिन 8 सितंबर को कीव पर रूसी हमले फिर शुरू हो गए। अब अमेरिका की कोशिश बातचीत को दोबारा आगे बढ़ाने की है और इसी सिलसिले में ट्रंप और जेलेंस्की की न्यूयॉर्क में प्रस्तावित मुलाकात को अहम माना जा रहा है।