बार एसोसिएशन के सचिव डॉ. तरुण राठी का हुआ सम्मान

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इस अवसर पर डॉ. तरुण राठी ने अपनी जीत के लिए बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन के सभी वकील साथियों और भाईचारे की जीत है। उनका उद्देश्य हमेशा वकीलों की सेवा और बार के हितों के लिए कार्य करना रहेगा। वह सभी को साथ लेकर बार को और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। संवाद

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बहादुरगढ़। बार एसोसिएशन के नवनियुक्त सचिव डॉ. तरुण राठी का जीत के बाद अधिवक्ताओं एवं सामाजिक लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया तथा मिठाई खिलाकर बधाई दी गई।