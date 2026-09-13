{"_id":"6aa680b9aad472049404ef9d","slug":"indian-women-cricketer-smriti-mandhana-was-asked-about-the-hardest-night-of-her-life-know-reply-2026-09-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जीवन की सबसे दर्दभरी रात कौन सी रही?: इस सवाल पर मंधाना ने दिया ये जवाब, बताया किस फिल्म को देखकर हो गईं भावुक","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना फिलहाल एशिया कप में व्यस्त हैं। मंधाना पिछले कई वर्षों से भारतीय टीम की अहम खिलाड़ी हैं। वह लगातार उपलब्धियां हासिल कर रही हैं और हाल ही में मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाजी बनी थीं। मंधाना पिछले साल उस समय चर्चा में आईं जब आखिरी समय में उनकी शादी रद्द हो गई। इसे लेकर मंधाना ने कभी खुलकर बात नहीं की।

निजी कारणों से सुर्खियों में आ गई थीं मंधाना

मंधाना हाल ही में एक पॉडकास्ट में आईं। उनसे इस दौरान पूछा गया कि उनके जीवन की सबसे दर्दभरी रात कौन सी रही। मंधाना ने हालांकि, स्पष्ट किया कि वह सिर्फ क्रिकेट पर ही बात करेंगी। मंधाना की पलाश मुछाल से शादी होने वाली थी, लेकिन उसी दिन खबर आई कि ये शादी रद्द हो गई है। उस वक्त बताया गया था कि मंधाना के पिता की तबीयत ठीक नहीं है जिस कारण शादी टली है। लेकिन बाद में मंधाना ने स्पष्ट किया था कि शादी टूट गई है। हालांकि, इस कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है।



मंधाना से राज शमानी के पॉडकास्ट में जब पूछा गया कि उनके जीवन की सबसे दर्दभरी रात कौन सी है? इस सवाल के बाद मंधाना कुछ सेकेंड तक रुकीं और उन्होंने अपने आंसुओं को संभाला और कहा, 'शायद कुछ विश्व कप।' उन्होंने हालांकि, किस विश्व कप की बात की ये नहीं बताया। उन्होंने बाद में कहा कि कोविड-19 का दौर भी उनके लिए काफी कठिन रहा।

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