'भारतीय मांसाहारी खाना स्वादिष्ट है': ब्रिक्स डिनर के बाद बोले राहुल, क्यों पोस्ट की छोले-भटूरे की तस्वीर?
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज में परोसे गए शाकाहारी भोजन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीयों की खानपान की पसंद को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि देश की बड़ी आबादी मांसाहारी भोजन करती है और भारतीय मांसाहारी व्यंजन स्वादिष्ट होते हैं।
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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, "रिकॉर्ड के लिए: 80% भारतीय मांसाहारी हैं। भारतीय मांसाहारी खाना स्वादिष्ट होता है। मेरी बहन के छोले भटूरे भी।" उन्होंने खाने की मेज पर रखे छोले भटूरे की एक तस्वीर भी पोस्ट की।
For the record: 80% of Indians are non-vegetarian.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 13, 2026
Indian non-vegetarian food is delicious. As are my sister's chole bhature. pic.twitter.com/8f6ziKjLan
ब्रिक्स नेताओं के रात्रिभोज में था शाकाहारी मेन्यू
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की यह टिप्पणी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज के एक दिन बाद आई। रात्रिभोज में कई तरह के व्यंजनों वाला पूरी तरह शाकाहारी मेन्यू परोसा गया था। शुरुआती व्यंजनों में 'खांडवी मिले' और 'खुंब गलौटी' शामिल थे। खांडवी मिले बेसन से बनी भाप में पकाई गई खांडवी थी, जबकि खुंब गलौटी पैन पर सेंके गए मशरूम कबाब थे, जिन्हें पुदीने की पत्तियों के साथ परोसा गया।
ब्रिक्स नेताओं के डिनर में के मेन्यू में क्या-क्या था शामिल?
मुख्य भोजन में 'पनीर लबाबदार', 'गुच्छी मार्मिक' और 'कैरेट बीन पोरियाल' शामिल थे। गुच्छी मार्मिक में हिमालयी गुच्छी मशरूम और नरम शतावरी शामिल थी। मेन्यू में 'थक्काली बेले सारू' यानी हल्का दाल का शोरबा, मिलेट पुलाव, चुकंदर का रायता और अलग-अलग तरह की भारतीय ब्रेड भी शामिल थीं।
मिठाई में 'ओल्ड दिल्ली फ्रूट क्रीम विद जलेबी' और 'शाहतूत फिरनी' परोसी गई। ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ-साथ मुख्य रूप से भारत के 100 से अधिक कलाकारों के समूह की प्रस्तुति के बीच विशिष्ट अतिथियों के लिए यह रात्रिभोज परोसा गया।