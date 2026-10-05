फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   The severed head of a youth missing for two days was found in a field, causing a sensation.

सीजी: दो दिन से था लापता, खेत में मिली स्कूटी और कटा सिर; बलरामपुर की खौफनाक वारदात से गांव में दहशत

Mon, 05 Oct 2026 05:49 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Mon, 05 Oct 2026 05:49 PM IST
सार

पस्ता थाना क्षेत्र के कदौरा गांव में एक खेत से दो दिन से लापता युवक का कटा हुआ सिर और उसकी स्कूटी बरामद हुई है। इस दिल दहला देने वाली वारदात की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।

विज्ञापन
The severed head of a youth missing for two days was found in a field, causing a sensation.
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बलरामपुर जिले में पस्ता थाना क्षेत्र के कदौरा गांव में एक खेत से दो दिन से लापता युवक का कटा हुआ सिर और उसकी स्कूटी बरामद हुई है। इस दिल दहला देने वाली वारदात की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पस्ता थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


दो अक्तूबर की शाम से गायब था युवक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक 2 अक्तूबर की शाम अपने घर से बाहर निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिजनों ने आसपास के इलाकों और संभावित ठिकानों पर लगातार खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसी बीच कदौरा गांव के एक खेत में युवक की स्कूटी और पास ही उसका कटा हुआ सिर मिलने की सूचना सामने आई।
विज्ञापन


पुलिस जांच और गांव में फैली दहशत
सूचना मिलने के बाद पस्ता थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को तुरंत सुरक्षित कर वहां से महत्वपूर्ण सुराग और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस खौफनाक घटना के बाद से कदौरा गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस फिलहाल मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही इस वारदात के पीछे की वास्तविक वजह और इसमें शामिल लोगों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed