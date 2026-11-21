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ग्राम आमाटिकरा निवासी सुखीराम रोजी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनके परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटियां थीं: 10 वर्षीय रूपकुंवर, 3 वर्षीय रागिनी और डेढ़ माह की रानी। छोटी बेटी रानी बीते कुछ दिनों से सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित थी। परिजन उसे पहले स्थानीय अस्पताल और फिर पोंड़ी उपरोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालत गंभीर होने पर गुरुवार रात उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में पूरी रात इलाज चला, लेकिन रानी की हालत में सुधार नहीं हुआ। सुबह डेढ़ माह की मासूम रानी ने दम तोड़ दिया।बेटी रानी की मौत के बाद माता-पिता गहरे सदमे में थे। वे मुक्तांजलि वाहन से रानी का शव लेकर घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उनकी चीख निकल गई। कमरे में बड़ी बेटी रूपकुंवर साड़ी से बने झूले में फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। पास में ही साढ़े तीन साल की मंझली बहन रागिनी बैठी माता-पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी। इस दृश्य ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया।परिजनों ने तुरंत मुक्तांजलि वाहन के चालक सुरेश कुमार की सहायता से रूपकुंवर को नीचे उतारा। वे उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोंड़ी उपरोड़ा ले गए। वहां डॉक्टरों ने रूपकुंवर को भी मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि रूपकुंवर अपनी छोटी बहन रानी से बहुत प्यार करती थी। पिता ने फोन पर छोटी बहन की मौत की खबर घर में दी थी। इसकी भनक रूपकुंवर को लग गई थी।रूपकुंवर अपनी छोटी बहन की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने छोटी बहन के शव के आने से पहले ही यह दुखद कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलने पर बांगो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव में एक साथ दो बच्चियों की मौत से हर आंख नम है। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।