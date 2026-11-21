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दरअसल पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास खुलेआम तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने की शिकायतें भी सामने आ रही थीं। इस पर एसपी कोरबा ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।निर्देश के बाद थाना दर्री, कुसमुंडा, बांकीमोंगरा और चौकी सर्वमंगला की टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के 100 गज के दायरे में संचालित पान-ठेलों और किराना दुकानों की जांच की।जांच के दौरान पाया गया कि कई दुकानदार नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम सिगरेट, गुटखा, खैनी और अन्य तंबाकू उत्पाद बेच रहे थे। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कर कोटपा एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा था।इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना दर्री में 4, कुसमुंडा में 4, बांकीमोंगरा में 4 और चौकी सर्वमंगला क्षेत्र में 3 दुकानदारों के खिलाफ कुल 15 प्रकरण दर्ज किए। सभी के खिलाफ कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4, 5, 6 और 7 के तहत चालान काटा गया है।कोरबा पुलिस ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू बेचने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है।पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं स्कूल के पास तंबाकू बेचते देखें तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।