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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम राजपुर निवासी अनिल कश्यप ने 20 नवंबर को थाना राजपुर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनिल कश्यप सुरेश कश्यप के पुत्र हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि राजपुर बस स्टैंड से उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। यह चोरी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई थी। शिकायत के आधार पर राजपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी। विवेचना के दौरान, पुलिस को ग्राम बगाढ़ी निवासी सनेश्वर बादी पर संदेह हुआ। सनेश्वर बादी लवंग साय के पुत्र हैं और उनकी उम्र 26 वर्ष है। पुलिस ने सनेश्वर बादी को हिरासत में लेकर उनसे विस्तृत पूछताछ की। पूछताछ में उनकी संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मिले।साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी सनेश्वर बादी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस की सक्रियता और त्वरित जांच का परिणाम रही। चोरी की गई मोटरसाइकिल को बरामद करना पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी।गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने आरोपी सनेश्वर बादी को जेएमएफसी न्यायालय राजपुर में पेश किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सनेश्वर बादी को 4 दिसंबर तक के लिए जेल में रहना होगा। इस मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आगे की विवेचना अभी भी जारी है।