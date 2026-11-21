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उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। इस वर्ष 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जाएगा। धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जाएगा। सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों को धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। वी.पी. सिंह ने कहा कि निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी उनके पंजीकृत रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।कृषक उन्नति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में किसानों को कुल 35,904.90 करोड़ रुपये की अंतर राशि प्रदान की गई है। इसमें वर्ष 2023-24 में 13,289 करोड़ रुपये शामिल हैं। वर्ष 2024-25 में 11,976 करोड़ रुपये और 2025-26 में 10,639 करोड़ रुपये दिए गए। यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इस वर्ष कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी होगी। किसान टोकन तुहर हाथ एप से घर बैठे टोकन प्राप्त कर सकेंगे। एग्रीस्टैक आईडी, डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमीट्रिक व्यवस्था से खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव और मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।