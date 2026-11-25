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रास्ते में तेज प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने ऑटो रुकवाकर महिला को नीचे उतारा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही सड़क किनारे प्रसव हो गया। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही नवजात की सांसें थम गईं।परिजनों के अनुसार महिला के साथ पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। उसने इससे पूर्व भी आठ महीने के गर्भ के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसकी जन्म के तुरंत बाद मौत हो गई थी। इस बार भी परिजनों के साथ अस्पताल जाते समय रास्ते में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और प्रसव हो गया, जिससे नवजात शिशु को बचाया नहीं जा सका।