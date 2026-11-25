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इस उपलब्धि के पीछे 2 साल की कड़ी मेहनत और 250 से ज्यादा इंजीनियरों की टीम का जुनून है। अगस्त 2024 में अदाणी पावर ने NCLT प्रक्रिया के तहत लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का 4101 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया था। तब 600 मेगावाट का प्लांट चालू था, जबकि 1320 मेगावाट का विस्तार प्रोजेक्ट 2016 से 70 प्रतिशत काम के बाद ठप पड़ा था।चुनौती बड़ी थी। मशीनें जंग खा रही थीं, जरूरी दस्तावेज और ड्राइंग गायब थे, मूल ठेकेदार प्रोजेक्ट छोड़ चुका था। टीम को नए प्लांट से ज्यादा मुश्किल काम करना पड़ा। बॉयलर, टर्बाइन-जनरेटर, कोयला हैंडलिंग और वाटर सिस्टम की नए सिरे से जांच की गई। जहां रिकॉर्ड नहीं मिले, वहां साइट पर ही नई डिजाइन तैयार की गई और ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसमिशन व्यवस्था बनाई गई। पीक टाइम में 10,000 लोगों ने दिन-रात काम कर बंद प्लांट को फिर जीवंत कर दिया।कंपनी ने प्लांट के साथ गांवों में भी बदलाव की कहानी लिखी है। अदाणी फाउंडेशन ने 24 गांवों के 50 सरकारी स्कूलों में 4200 स्कूल किट और 9 स्कूलों में 220 ड्यूल डेस्क बांटे। 15 स्कूलों में आरओ फिल्टर से 1800 बच्चों को लाभ, 3 स्कूलों में शौचालय से 800 बच्चों को सुविधा मिली। कोरबा में साइंस एंड कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। 11 गांवों के 18 आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर किया गया।प्रोजेक्ट उड़ान के तहत अक्टूबर 2025 से अब तक 164 विजिट में 8281 बच्चों ने प्लांट देखकर बिजली बनने की प्रक्रिया समझी। स्वास्थ्य में जून 2025 से 18 गांवों में मोबाइल हेल्थ सेवा से 17,000 लोग लाभान्वित, 6 मल्टी स्पेशलिटी कैंप और 65 सहायक उपकरण बांटे गए। गांवों में 15 गांवों में 240 सोलर स्ट्रीट लाइट से 25,000 लोगों को रोशनी मिली और 5 हाई-मास्ट लाइट लगाई गईं।यह सिर्फ मशीनों के दोबारा चालू होने की नहीं, तकनीक, टीमवर्क और इरादों से रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर खड़ा करने की कहानी है।