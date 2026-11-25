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छत्तीसगढ़ के सुकमा पुलिस को जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। चिंतलनार थाना क्षेत्र के रासापल्ली और गुण्डराजगुड़ेम के जंगल-पहाड़ी इलाके में यह कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए एक डम्प का पता लगाया।



इस डम्प से आठ देसी हथियार और 229 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही एक टिफिन आईईडी और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिली है। सुरक्षा बलों को नक्सली उपयोग की अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी प्राप्त हुई है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। 25 नवंबर को जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया था। टीम ने इलाके में एरिया डोमिनेशन और गहन सर्चिंग अभियान संचालित किया। इसी दौरान रासापल्ली के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में यह छिपा हुआ डम्प मिला। यह बरामदगी नक्सल विरोधी अभियानों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।



बरामद हथियार और कारतूस

बरामद किए गए हथियारों में दो सिंगल शॉट रायफल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, छह भरमार बंदूकें भी सुरक्षा बलों को मिली हैं। कुल 229 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिनमें एके-47 के 98 कारतूस थे। एसएलआर के 49, इंसास के 35 और .303 रायफल के 30 कारतूस भी मिले। साथ ही, 9 एमएम के 13 और 12 बोर के चार जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए।



अन्य विस्फोटक और सामग्री

सुरक्षा बलों को एक टिफिन आईईडी और तीन हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। बरामद सामग्री में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, बीजीएल सेल और तीर बम शामिल हैं। मैगजीन, वायरलेस सेट, कोडेक्स वायर और गन पाउडर भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, बैटरियां, नक्सली वर्दी और नक्सली साहित्य जैसी उपयोगी सामग्री भी मिली। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज बद्री नारायण मीणा के मार्गदर्शन में हुई। पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की तथा मनीष कुंवर ने भी इसमें मार्गदर्शन दिया।

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