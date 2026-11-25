सीजी: कोरबा में 9 साल की बच्ची से लैंगिक अपराध का आरोप, पॉक्सो एक्ट में 36 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Wed, 25 Nov 2026 08:26 PM IST
सार
अटल आवास खरमोरा में 9 वर्षीय बच्ची के साथ लैंगिक अपराध और प्रताड़ना का मामला सामने आया है। पुलिस ने 36 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में POCSO एक्ट सहित गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है।
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विस्तार
कोरबा जिले में नाबालिग बालिका के साथ लैंगिक अपराध का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता से पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना सिविल लाइन रामपुर में एक महिला ने अपनी 9 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ लैंगिक अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 991/2026 पंजीबद्ध किया गया। आरोपी संतोष दास महंत, उम्र 36 वर्ष, निवासी अटल आवास खरमोरा, वार्ड 23, कोरबा है। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 296, 115(2), 351(3) के तहत मामला दर्ज हुआ। साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 8, 10 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 भी लगाई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विवेचना प्रारंभ की।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
विवेचना के दौरान पीड़िता और प्रार्थिया के कथन दर्ज किए गए। घटनास्थल अटल आवास खरमोरा का निरीक्षण भी किया गया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोरबा में कराया गया। साक्ष्य संकलन के लिए सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट से प्रतिवेदन तैयार हुआ। संबंधित गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे।
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आरोपी की गिरफ्तारी और अपील
विवेचना के साक्ष्यों और पीड़िता के कथनों के आधार पर आरोपी संतोष दास महंत पिता पिताम्बर दास महंत को 25.11.2026 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में अपराध के सबूत पाए गए, जिसके बाद विधिवत गिरफ्तारी हुई। परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई और आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। उसे न्यायिक अभिरक्षा के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया गया। कोरबा पुलिस ने बच्चों के विरुद्ध किसी भी अपराध की सूचना तुरंत देने की अपील की है। बच्चों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी गोपनीयता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
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पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता से पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना सिविल लाइन रामपुर में एक महिला ने अपनी 9 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ लैंगिक अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 991/2026 पंजीबद्ध किया गया। आरोपी संतोष दास महंत, उम्र 36 वर्ष, निवासी अटल आवास खरमोरा, वार्ड 23, कोरबा है। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 296, 115(2), 351(3) के तहत मामला दर्ज हुआ। साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 8, 10 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 भी लगाई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विवेचना प्रारंभ की।
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पुलिस की त्वरित कार्रवाई
विवेचना के दौरान पीड़िता और प्रार्थिया के कथन दर्ज किए गए। घटनास्थल अटल आवास खरमोरा का निरीक्षण भी किया गया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोरबा में कराया गया। साक्ष्य संकलन के लिए सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट से प्रतिवेदन तैयार हुआ। संबंधित गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे।
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आरोपी की गिरफ्तारी और अपील
विवेचना के साक्ष्यों और पीड़िता के कथनों के आधार पर आरोपी संतोष दास महंत पिता पिताम्बर दास महंत को 25.11.2026 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में अपराध के सबूत पाए गए, जिसके बाद विधिवत गिरफ्तारी हुई। परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई और आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। उसे न्यायिक अभिरक्षा के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया गया। कोरबा पुलिस ने बच्चों के विरुद्ध किसी भी अपराध की सूचना तुरंत देने की अपील की है। बच्चों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी गोपनीयता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।