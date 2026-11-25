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पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता से पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना सिविल लाइन रामपुर में एक महिला ने अपनी 9 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ लैंगिक अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 991/2026 पंजीबद्ध किया गया। आरोपी संतोष दास महंत, उम्र 36 वर्ष, निवासी अटल आवास खरमोरा, वार्ड 23, कोरबा है। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 296, 115(2), 351(3) के तहत मामला दर्ज हुआ। साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 8, 10 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 भी लगाई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विवेचना प्रारंभ की।विवेचना के दौरान पीड़िता और प्रार्थिया के कथन दर्ज किए गए। घटनास्थल अटल आवास खरमोरा का निरीक्षण भी किया गया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोरबा में कराया गया। साक्ष्य संकलन के लिए सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट से प्रतिवेदन तैयार हुआ। संबंधित गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे।विवेचना के साक्ष्यों और पीड़िता के कथनों के आधार पर आरोपी संतोष दास महंत पिता पिताम्बर दास महंत को 25.11.2026 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में अपराध के सबूत पाए गए, जिसके बाद विधिवत गिरफ्तारी हुई। परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई और आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। उसे न्यायिक अभिरक्षा के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया गया। कोरबा पुलिस ने बच्चों के विरुद्ध किसी भी अपराध की सूचना तुरंत देने की अपील की है। बच्चों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी गोपनीयता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।