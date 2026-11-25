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धमतरी की पारंपरिक बुनकरी कला और हस्तनिर्मित उत्पादों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल हुई है। जिला प्रशासन और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर ने संयुक्त रूप से 'स्त्री स्किल सेंटर' का शुभारंभ किया है। यह केंद्र महिलाओं को सफल उद्यमी और रोजगार सृजक बनाने के उद्देश्य से भोपालराव पवार शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, रूद्री में खोला गया है।



इस पहल के माध्यम से 200 महिलाओं को 'करोड़पति दीदी' बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। महापौर रामू रोहरा और जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रामू रोहरा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल और उद्यमिता से जोड़ने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि यह केंद्र जिले की महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बनेगा। अरुण सार्वा ने मातृशक्ति के सशक्तीकरण को वर्तमान समय की प्राथमिकता कहा। आईआईएम रायपुर के निदेशक संजीव पाराशर ने स्थानीय उत्पादों में वैश्विक बाजार की अपार संभावनाएं बताईं। उन्होंने गुणवत्ता सुधारने और समूह आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।



केंद्र की कार्यप्रणाली

यह केंद्र महिलाओं को हैंडलूम और टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रशिक्षण देगा। इसमें उत्पाद निर्माण, गुणवत्ता संवर्धन और व्यवसाय प्रबंधन शामिल है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग और बाजार से जुड़ने का व्यावहारिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। एनआईटी रायपुर के निदेशक वे रमन्ना राव ने तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही।



स्थानीय हुनर को नया मंच

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने धमतरी में उद्यमिता की मजबूत संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जिले के खादी वस्त्रों और पारंपरिक उत्पादों की विशिष्ट पहचान है। स्त्री स्किल सेंटर स्थानीय बुनकरों और महिलाओं को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने का नया मंच देगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा ने उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़ाव पर विशेष ध्यान देने की बात कही। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम कार्यशाला भी आयोजित की गई। यह प्रयास महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन का आधार बनेगा।

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