छत्तीसगढ़: भिलाई के कोचिंग संस्थान में शार्ट सर्किट से लगी आग, बड़ा हादसा टला

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वॉटर कूलर में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग

घटना स्मृति नगर थाना क्षेत्र के प्रतिष्ठित नेहरू नगर इलाके में स्थित कोचिंग संस्थान की है। जिस समय यह घटना घटी, उस वक्त विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे थे। अचानक परिसर में लगे एक वॉटर कूलर से शार्ट सर्किट हुआ और उससे तेजी से आग भड़क उठी। आग को देखते ही वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। यदि समय रहते स्थिति को नियंत्रित न किया जाता तो आग विकराल रूप ले सकती थी, क्योंकि संस्थान में प्रतिदिन भारी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं। विज्ञापन



कर्मचारियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा

परिसर में स्थापित अग्निशामक यंत्रों को तुरंत निकाला और उनकी मदद से कुछ ही देर में लपटों को पूरी तरह बुझा दिया। आग पर काबू पाए जाने के पश्चात ही कोचिंग परिसर में मौजूद विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। समय पर की गई इस कार्रवाई से आग केवल वॉटर कूलर तक ही सीमित रह गई और बड़ा नुकसान होने से बच गया। विज्ञापन विज्ञापन



प्रतिमाह अग्निशमन सुरक्षा का प्रशिक्षण

सेंटर हेड तापस चौधरी ने बताया कि वॉटर कूलर में हुए शार्ट सर्किट के कारण ही यह आग फैली थी। उन्होंने बताया कि संस्थान अपने सभी कर्मचारियों को हर महीने अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसी प्रशिक्षण का प्रतिफल रहा कि घटना होते ही कर्मचारियों ने बिना हड़बड़ाए और बिना समय नष्ट किए अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया। घटना स्मृति नगर थाना क्षेत्र के प्रतिष्ठित नेहरू नगर इलाके में स्थित कोचिंग संस्थान की है। जिस समय यह घटना घटी, उस वक्त विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे थे। अचानक परिसर में लगे एक वॉटर कूलर से शार्ट सर्किट हुआ और उससे तेजी से आग भड़क उठी। आग को देखते ही वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। यदि समय रहते स्थिति को नियंत्रित न किया जाता तो आग विकराल रूप ले सकती थी, क्योंकि संस्थान में प्रतिदिन भारी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं।परिसर में स्थापित अग्निशामक यंत्रों को तुरंत निकाला और उनकी मदद से कुछ ही देर में लपटों को पूरी तरह बुझा दिया। आग पर काबू पाए जाने के पश्चात ही कोचिंग परिसर में मौजूद विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। समय पर की गई इस कार्रवाई से आग केवल वॉटर कूलर तक ही सीमित रह गई और बड़ा नुकसान होने से बच गया।सेंटर हेड तापस चौधरी ने बताया कि वॉटर कूलर में हुए शार्ट सर्किट के कारण ही यह आग फैली थी। उन्होंने बताया कि संस्थान अपने सभी कर्मचारियों को हर महीने अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसी प्रशिक्षण का प्रतिफल रहा कि घटना होते ही कर्मचारियों ने बिना हड़बड़ाए और बिना समय नष्ट किए अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया।

दुर्ग जिले स्थित भिलाई के स्मृति नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर में संचालित फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा होने से बच गया। विद्यार्थियों की कक्षाएं चलने के दौरान संस्थान परिसर में रखे वॉटर कूलर में अचानक शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। घटना के समय कोचिंग संस्थान में काफी संख्या में छात्र-छात्राएं अपनी कक्षाओं के भीतर पढ़ाई में व्यस्त थे। परिसर में अचानक आग की लपटें तथा धुआं उठते ही वहां उपस्थित कर्मचारियों के बीच कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। हालांकि, कर्मचारियों ने तत्काल राहत और बचाव उपाय आरंभ किए और मौके पर रखे अग्निशामक यंत्रों की सहायता से आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। इस कार्रवाई के कारण आग कोचिंग सेंटर के अन्य हिस्सों तक नहीं फैल सकी तथा एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। इस घटना में किसी भी विद्यार्थी अथवा कर्मचारी के चोटिल या हताहत होने की खबर नहीं है।