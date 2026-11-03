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रायपुर की बड़ी खबरेंः विपक्ष पर शाह का वार, भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सौरभ की कल कोर्ट में पेशी

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Published by: Lalit Kumar Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 08:01 PM IST

सार आज रायपुर शहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रहीं। इनमें एसआईआर पर बहस की चुनौती, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका,छह हजार करोड़ के महादेव सट्टा घोटाले का आरोपी सौरभ चंद्राकर रायपुर पहुंचा, रायपुर में अमित जोगी का यू-टर्न,आयुष्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी खबर शामिल रहीं।

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