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प्रदेश में मंगलवार का दिन बादल छाये रहने और हल्की बारिश के नाम रहा ।प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 31.0 और न्यूनतम 22.8 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 29.8 और न्यूनतम 22.6, पेंड्रा रोड में अधिकतम 29.6 और न्यूनतम 18.4, अंबिकापुर में अधिकतम 24.6 और न्यूनतम 19.7 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 26.4 और न्यूनतम 21.6, दुर्ग में अधिकतम 28.2 और न्यूनतम 20.2 दर्ज किया गया।प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।छत्तीसगढ़ में एक-दो जगहों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने के संकेत हैं। एक-दो स्थानों पर भारी और हल्की बारिश की संभावना है। 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवायें चलेंगी।प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।चार नवंबर को रायपुर में आकाश में बादल छाये रहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है।दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में बने प्रचंड चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के प्रभाव से 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दक्षिण भागों में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।