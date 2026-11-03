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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   CG Weather updete news: Weather conditions in Chhattisgarh today 4 November

रायपुर में अभी तापमान कितना है?: प्रदेशभर के कई जिलों में हुई हल्की मध्यम बारिश, जानें अपडेट्स

Tue, 03 Nov 2026 08:34 PM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 08:34 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ में मंगलवार को अधिकांश स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हुई। एक दो जगहों पर भारी से भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं एक-दो जगहों पर भारी वर्षा हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रायपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया। 
 

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CG Weather updete news: Weather conditions in Chhattisgarh today 4 November
ग्रॉफिक्स: अमर उजाला डिजिटल - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार
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छत्तीसगढ़ में मंगलवार को अधिकांश स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हुई। एक दो जगहों पर भारी से भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं एक-दो जगहों पर भारी वर्षा हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रायपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया। 
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कैसा रहा मंगलवार का दिन 
प्रदेश में मंगलवार का दिन बादल छाये रहने और हल्की बारिश के नाम रहा । 



देखें इन जिलों का तापमान
प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 31.0 और न्यूनतम 22.8 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 29.8 और न्यूनतम 22.6, पेंड्रा रोड में अधिकतम 29.6 और न्यूनतम 18.4, अंबिकापुर में अधिकतम 24.6 और न्यूनतम 19.7 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 26.4 और न्यूनतम 21.6, दुर्ग में अधिकतम 28.2 और न्यूनतम 20.2 दर्ज किया गया।  
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कल के लिये पूर्वानुमान
प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।



चार नवंबर के लिये चेतावनी
छत्तीसगढ़ में एक-दो जगहों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने के संकेत हैं। एक-दो स्थानों पर भारी  और हल्की बारिश की संभावना है। 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवायें चलेंगी। 
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दो दिनों बाद मौसम में बदलाव के संकेत
प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।



कल कैसा रहेगा रायपुर का मौसम
चार नवंबर को रायपुर में आकाश में बादल छाये रहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है।



सिनोप्टिक सिस्टम सक्रिय  
दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में बने प्रचंड चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के प्रभाव से 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दक्षिण भागों में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
 
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