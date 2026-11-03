रायपुर में अमित जोगी का यू-टर्न: पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त पर विवादित पोस्ट डिलीट कर मांगी सार्वजनिक माफी

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अमित जोगी ने माना कि अपनी बात रखने का उनका तरीका उचित नहीं था। सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक वीडियो साझा करने के बाद से ही उनकी लगातार आलोचना हो रही थी। वीडियो के सामने आने पर कई लोगों ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई और अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर आलोचना तेज होने के बाद जोगी ने इस विवादित वीडियो को अपने खाते से हटाने का निर्णय लिया।जानकारी के अनुसार अमित जोगी ने कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा था। इस राजनीतिक कटाक्ष के तहत उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक व्यंग्यात्मक वीडियो प्रसारित किया था। वीडियो के सार्वजनिक होते ही इंटरनेट पर विभिन्न उपयोगकर्ताओं ने जोगी के इस कदम पर नाराजगी जाहिर की। देखते ही देखते इस विवाद ने तूल पकड़ लिया और लोग सोशल मीडिया पर जोगी के तरीके पर सवाल उठाने लगे। वीडियो में की गई टिप्पणियों को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई।चहुंओर आलोचनाओं से घिरने के बाद अमित जोगी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए विवादित पोस्ट को हटा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने के साथ-साथ एक बयान जारी कर सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को मंच पर प्रस्तुत किया, वह किसी भी तरह से उचित नहीं था। जोगी ने इस बात को माना कि राजनीतिक विमर्श में अभिव्यक्ति का यह रूप सही नहीं था। उन्होंने अपनी टिप्पणी और उसे प्रस्तुत करने की शैली दोनों पर खेद व्यक्त किया तथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर इस विवाद से दूरी बना ली।