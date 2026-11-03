रायपुर में अमित जोगी का यू-टर्न: पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त पर विवादित पोस्ट डिलीट कर मांगी सार्वजनिक माफी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Tue, 03 Nov 2026 10:51 AM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कटाक्ष करने पर अमित जोगी ने सार्वजनिक माफी मांगते हुए सोशल मीडिया से विवादित वीडियो वाली पोस्ट हटा दी है। जोगी ने स्वीकार किया कि अपनी बात रखने का उनका तरीका उचित नहीं था।
विज्ञापन
विस्तार
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कटाक्ष करने वाली अपनी विवादित पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया है। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है।
अमित जोगी ने माना कि अपनी बात रखने का उनका तरीका उचित नहीं था। सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक वीडियो साझा करने के बाद से ही उनकी लगातार आलोचना हो रही थी। वीडियो के सामने आने पर कई लोगों ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई और अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर आलोचना तेज होने के बाद जोगी ने इस विवादित वीडियो को अपने खाते से हटाने का निर्णय लिया।
ये भी पढ़ें: सीजी: कोयला राज्य मंत्री सतीश की मौजूदगी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 50 खदानों को स्टार रेटिंग से सम्मान
विज्ञापन
वोट चोरी के आरोप पर बनाया वीडियो
जानकारी के अनुसार अमित जोगी ने कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा था। इस राजनीतिक कटाक्ष के तहत उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक व्यंग्यात्मक वीडियो प्रसारित किया था। वीडियो के सार्वजनिक होते ही इंटरनेट पर विभिन्न उपयोगकर्ताओं ने जोगी के इस कदम पर नाराजगी जाहिर की। देखते ही देखते इस विवाद ने तूल पकड़ लिया और लोग सोशल मीडिया पर जोगी के तरीके पर सवाल उठाने लगे। वीडियो में की गई टिप्पणियों को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई।
आलोचना बढ़ने पर मांगी सार्वजनिक माफी
चहुंओर आलोचनाओं से घिरने के बाद अमित जोगी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए विवादित पोस्ट को हटा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने के साथ-साथ एक बयान जारी कर सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को मंच पर प्रस्तुत किया, वह किसी भी तरह से उचित नहीं था। जोगी ने इस बात को माना कि राजनीतिक विमर्श में अभिव्यक्ति का यह रूप सही नहीं था। उन्होंने अपनी टिप्पणी और उसे प्रस्तुत करने की शैली दोनों पर खेद व्यक्त किया तथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर इस विवाद से दूरी बना ली।
विज्ञापन
अमित जोगी ने माना कि अपनी बात रखने का उनका तरीका उचित नहीं था। सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक वीडियो साझा करने के बाद से ही उनकी लगातार आलोचना हो रही थी। वीडियो के सामने आने पर कई लोगों ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई और अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर आलोचना तेज होने के बाद जोगी ने इस विवादित वीडियो को अपने खाते से हटाने का निर्णय लिया।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: सीजी: कोयला राज्य मंत्री सतीश की मौजूदगी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 50 खदानों को स्टार रेटिंग से सम्मान
विज्ञापन
वोट चोरी के आरोप पर बनाया वीडियो
जानकारी के अनुसार अमित जोगी ने कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा था। इस राजनीतिक कटाक्ष के तहत उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक व्यंग्यात्मक वीडियो प्रसारित किया था। वीडियो के सार्वजनिक होते ही इंटरनेट पर विभिन्न उपयोगकर्ताओं ने जोगी के इस कदम पर नाराजगी जाहिर की। देखते ही देखते इस विवाद ने तूल पकड़ लिया और लोग सोशल मीडिया पर जोगी के तरीके पर सवाल उठाने लगे। वीडियो में की गई टिप्पणियों को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई।
आलोचना बढ़ने पर मांगी सार्वजनिक माफी
चहुंओर आलोचनाओं से घिरने के बाद अमित जोगी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए विवादित पोस्ट को हटा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने के साथ-साथ एक बयान जारी कर सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को मंच पर प्रस्तुत किया, वह किसी भी तरह से उचित नहीं था। जोगी ने इस बात को माना कि राजनीतिक विमर्श में अभिव्यक्ति का यह रूप सही नहीं था। उन्होंने अपनी टिप्पणी और उसे प्रस्तुत करने की शैली दोनों पर खेद व्यक्त किया तथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर इस विवाद से दूरी बना ली।