छत्तीसगढ़: सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी की तारीख बदली, अब 20 नवंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 03 Nov 2026 05:22 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर और नवा रायपुर के शासकीय कार्यालयों में स्थानीय अवकाश की तारीख बदल दी है। अब 9 नवंबर की जगह 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर छुट्टी रहेगी।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर के शासकीय कार्यालयों के लिए स्थानीय अवकाश की तारीख में परिवर्तन किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह बदलाव शासकीय कर्मचारियों और कार्यालयों पर लागू होगा।
पूर्व में सरकार ने 9 नवंबर सोमवार को गोवर्धन पूजा के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया था। हालांकि, बाद में गोवर्धन पूजा को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित कर दिया गया। इस घोषणा के परिणामस्वरूप, 9 नवंबर की स्थानीय छुट्टी को रद कर दिया गया। अब देवउठनी एकादशी के अवसर पर स्थानीय छुट्टी रहेगी। यह अवकाश 20 नवंबर शुक्रवार को निर्धारित किया गया है।
अवकाश तिथि में संशोधन
राज्य सरकार ने 9 नवंबर की स्थानीय छुट्टी को बदलकर 20 नवंबर को किया है। यह निर्णय गोवर्धन पूजा के सार्वजनिक अवकाश बनने के बाद लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है। शासकीय कार्यालयों में अब 20 नवंबर को अवकाश रहेगा। यह कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है।
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पूर्व में सरकार ने 9 नवंबर सोमवार को गोवर्धन पूजा के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया था। हालांकि, बाद में गोवर्धन पूजा को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित कर दिया गया। इस घोषणा के परिणामस्वरूप, 9 नवंबर की स्थानीय छुट्टी को रद कर दिया गया। अब देवउठनी एकादशी के अवसर पर स्थानीय छुट्टी रहेगी। यह अवकाश 20 नवंबर शुक्रवार को निर्धारित किया गया है।
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अवकाश तिथि में संशोधन
राज्य सरकार ने 9 नवंबर की स्थानीय छुट्टी को बदलकर 20 नवंबर को किया है। यह निर्णय गोवर्धन पूजा के सार्वजनिक अवकाश बनने के बाद लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है। शासकीय कार्यालयों में अब 20 नवंबर को अवकाश रहेगा। यह कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है।
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