छत्तीसगढ़: सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी की तारीख बदली, अब 20 नवंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश

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पूर्व में सरकार ने 9 नवंबर सोमवार को गोवर्धन पूजा के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया था। हालांकि, बाद में गोवर्धन पूजा को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित कर दिया गया। इस घोषणा के परिणामस्वरूप, 9 नवंबर की स्थानीय छुट्टी को रद कर दिया गया। अब देवउठनी एकादशी के अवसर पर स्थानीय छुट्टी रहेगी। यह अवकाश 20 नवंबर शुक्रवार को निर्धारित किया गया है।राज्य सरकार ने 9 नवंबर की स्थानीय छुट्टी को बदलकर 20 नवंबर को किया है। यह निर्णय गोवर्धन पूजा के सार्वजनिक अवकाश बनने के बाद लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है। शासकीय कार्यालयों में अब 20 नवंबर को अवकाश रहेगा। यह कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है।