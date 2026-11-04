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रायपुर की बड़ी खबरेंः आठ दिन की सीबीआई रिमांड पर सौरभ, ज्ञानु-जानू वीडियो विवाद में अमित जोगी की बढ़ीं मुश्किल

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Published by: Lalit Kumar Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 08:07 PM IST

सार आज रायपुर शहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रहीं। इनमें सौरभ आठ दिन की सीबीआई रिमांड पर, ज्ञानु-जानू वीडियो विवाद में अमित जोगी की बढ़ीं मुश्किलें, बाढ़ से बर्बाद फसलें, ऊपर से कर्ज का बोझ; किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने NH-30 पर किया चक्काजाम, लग्जरी कार खरीदने की जिद में नाबालिग ने रची अपने ही अपहरण की साजिश, 18 लाख के निजी लोन विवाद में समझौता कराने के लिए मांगी रिश्वत खबर शामिल रहीं।

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