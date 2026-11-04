फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Raipur Top News today: Saurabh on eight-day CBI remand

रायपुर की बड़ी खबरेंः आठ दिन की सीबीआई रिमांड पर सौरभ, ज्ञानु-जानू वीडियो विवाद में अमित जोगी की बढ़ीं मुश्किल

Wed, 04 Nov 2026 08:07 PM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 08:07 PM IST
सार

आज रायपुर शहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रहीं। इनमें सौरभ आठ दिन की सीबीआई रिमांड पर, ज्ञानु-जानू वीडियो विवाद में अमित जोगी की बढ़ीं मुश्किलें, बाढ़ से बर्बाद फसलें, ऊपर से कर्ज का बोझ; किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने NH-30 पर किया चक्काजाम, लग्जरी कार खरीदने की जिद में नाबालिग ने रची अपने ही अपहरण की साजिश, 18 लाख के निजी लोन विवाद में समझौता कराने के लिए मांगी रिश्वत खबर शामिल रहीं। 

विज्ञापन
Raipur Top News today: Saurabh on eight-day CBI remand
ग्रॉफिक्स: अमर उजाला डिजिटल - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

1. महादेव सट्टा एप केस: सौरभ आठ दिन की सीबीआई रिमांड पर, दिल्ली में होगी पूछताछ; ईडी भी कस्टडी लेने की तैयारी में

विज्ञापन


महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले के आरोपी सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष अदालत ने आठ दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई 11 नवंबर तक दिल्ली में उससे पूछताछ करेगी। ईडी ने भी उसकी कस्टडी मांगी है। पढ़ें पूरी खबर
विज्ञापन




2.सीजी: ज्ञानु-जानू वीडियो विवाद में अमित जोगी की बढ़ीं मुश्किलें, पुलिस ने दर्ज किया केस, चस्पा किया नोटिस

अमित जोगी की कथित 'ज्ञानु-जानू' वीडियो विवाद में रायपुर पुलिस ने भाजपा नेताओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पूछताछ के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। पार्टी ने उनके फरार होने की चर्चाओं को भ्रामक बताते हुए 9 नवंबर को थाने में पेश होने का दावा किया है। पढ़ें पूरी खबर
विज्ञापन
विज्ञापन


3.सीजी: बाढ़ से बर्बाद फसलें, ऊपर से कर्ज का बोझ; किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने NH-30 पर किया चक्का जाम

किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। पार्टी ने बाढ़ से बर्बाद फसलों का उचित मुआवजा, किसान क्रेडिट कार्ड के ऋण माफ करने और नुकसान का निष्पक्ष सर्वे कराने की मांग की। पढ़ें पूरी खबर



4. सीजी: लग्जरी कार खरीदने की जिद में नाबालिग ने रची अपने ही अपहरण की साजिश, पिता से मांगी लाखों रुपये की फिरौती

बिलासपुर में लग्जरी कार खरीदने की चाहत में एक नाबालिग ने अपने ही अपहरण का नाटक रच दिया। उसने पिता के मोबाइल पर संदेश भेजकर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी। पुलिस जांच में अपहरण की पूरी कहानी झूठी निकली। पढ़ें पूरी खबर


5. सीजी: 18 लाख के निजी लोन विवाद में समझौता कराने के लिए मांगी रिश्वत, 20 हजार लेते प्रधान आरक्षक गिरफ्तार 

बसंतपुर थाने में तैनात प्रधान आरक्षक किशोर यादव को एसीबी ने 18 लाख रुपये के निजी लोन विवाद में समझौता कराने के नाम पर पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने और पहली किस्त के 20 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पढ़ें पूरी खबर

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed