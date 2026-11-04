सीजी: ज्ञानु-जानू वीडियो विवाद में अमित जोगी की बढ़ीं मुश्किलें, पुलिस ने दर्ज किया केस, चस्पा किया नोटिस

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता अमित जोगी की कथित 'ज्ञानु-जानू' वीडियो विवाद में मुश्किलें बढ़ गई हैं। रायपुर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 352, 353(2), 356(2) और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने पूछताछ के लिए उनके निवास के बाहर नोटिस भी चस्पा किया है। इस बीचच अमित जोगी की सूरत में मौजूदगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद उनके रायपुर से बाहर रहने और फरार होने की चर्चाएं शुरू हो गईं।

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कथित विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद अमित जोगी ने संबंधित पोस्ट हटा ली थी और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग चुके हैं। इसके बाद भी पुलिस मामले की जांच जारी रखते हुए उनका बयान दर्ज करना चाहती है। तस्वीरों में अमित जोगी सूरत में गुजराती थाली का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। उनके रायपुर में मौजूद न रहने के कारण उनके शहर से बाहर होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं।जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश संगठन महामंत्री निलेश चौहान ने बयान जारी कर अमित जोगी के फरार होने की बातों को भ्रामक बताया। निलेश चौहान के मुताबिक अमित जोगी का 2 नवंबर से 8 नवंबर तक निजी कार्यक्रम के सिलसिले में प्रदेश से बाहर रहने का दौरा पहले से तय था। उन्होंने बताया कि संबंधित थाना प्रभारियों को ईमेल के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। उन्होंने दावा किया कि अमित जोगी 9 नवंबर को थाने में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे।विवाद बढ़ने के बाद अमित जोगी ने संबंधित पोस्ट हटाने के बाद सफाई दी थी कि वह जो संदेश देना चाहते थे, उसका मकसद उनके नजरिए से अब भी प्रासंगिक है, लेकिन उसे प्रस्तुत करने का तरीका उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी मर्यादा पार नहीं करना चाहते थे, जिसे वे अपने विचारों और विश्वास के अनुरूप सही नहीं मानते।