सीजी: लग्जरी कार खरीदने की जिद में नाबालिग ने रची अपने ही अपहरण की साजिश, पिता से मांगी लाखों रुपये की फिरौती

बिलासपुर जिले में एक नाबालिग लड़के ने महंगी लग्जरी कार खरीदने का अपना शौक पूरा करने के लिए अपने ही अपहरण की झूठी पटकथा लिख दी। किशोर ने खुद के अपहरण का नाटक रचते हुए अपने पिता के मोबाइल पर संदेश भेजकर पांच लाख रुपये की फिरौती मांग ली। बेटे के अपहरण और पांच लाख रुपये की फिरौती से जुड़ा संदेश मिलते ही पूरे परिवार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अनहोनी की आशंका से घबराए परिजनों ने बिना देर किए मामले की सूचना बिलासपुर पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन पड़ताल आगे बढ़ते ही पूरा मामला झूठी कहानी निकला।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़का लंबे समय से एक महंगी लग्जरी कार खरीदने की इच्छा रख रहा था। उसने अपने परिजनों के सामने कार खरीदने की जिद रखी, लेकिन जब उसकी यह मांग पूरी नहीं हो सकी, तो उसने एक खतरनाक रास्ता चुनने का फैसला किया। कार हासिल करने के अपने इस जुनून को पूरा करने के लिए उसने अपने ही घर वालों को डराने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अपहरण का डर दिखाकर वह अपने पिता से बड़ी रकम वसूल कर लेगा और उससे अपनी मनपसंद कार खरीद लेगा। इसी सोच के तहत उसने पूरी साजिश रची।नाबालिग ने अपनी योजना पर अमल करते हुए पिता के मोबाइल फोन पर एक संदेश भेजा। इस संदेश में उसने लिखा कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है और यदि वे उसकी सुरक्षित रिहाई चाहते हैं, तो उन्हें पांच लाख रुपये की फिरौती देनी होगी। यह संदेश देखते ही पिता के होश उड़ गए। घर में हड़कंप मच गया और परिजन किसी अप्रिय घटना की आशंका से बुरी तरह सहम गए। परिजनों ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क साधा और मदद की गुहार लगाई।नाबालिग के अपहरण और भारी-भरकम फिरौती की खबर मिलते के बाद पुलिस अधिकारियों ने संभावित ठिकानों पर दबिश देने और तकनीकी माध्यमों से सुराग जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि, जांच की कड़ियां जैसे-जैसे आगे बढ़ीं, वैसे-वैसे अपहरण की पूरी कहानी का सच उजागर होता चला गया। पड़ताल में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि जिस अपहरण के कारण परिवार और पुलिस परेशान थे, उसकी पटकथा खुद नाबालिग ने ही लिखी थी। फिलहाल घटना से जुड़ा खुलासा होना बाकी है।