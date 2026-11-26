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रायपुर की बड़ी खबरेंः कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च; सीएम साय ने जनदर्शन में सुलझाई लोगों की समस्यायें

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Published by: Lalit Kumar Singh Updated Thu, 26 Nov 2026 08:36 PM IST

सार आज रायपुर शहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रहीं। इनमें कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च, 'जनदर्शन' में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुलझाने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मौके पर की पहल, अब गवाहों की पहचान रहेगी सुरक्षित,अब धान खरीदी में किसानों को नहीं होगी परेशानी, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की अवसर परीक्षाएं 14 दिसंबर से खबर शामिल रहीं।

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