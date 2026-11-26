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मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खड़गवां में मितानिन दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के बाद मितानिन बहनों को झोले और उपहार भेंट किए गए। यह मामला अब राजनीतिक विवाद का रूप ले रहा है।



स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने मितानिनों को ये उपहार दिए थे। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए और गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना था कि सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने झोले बांटे। इन आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि झोलों का वितरण उनका निजी खर्च था। मंत्री ने बताया कि इसमें कोई सरकारी पैसा या सरकारी योजना शामिल नहीं थी। उन्होंने कहा कि मितानिन दिवस पर सरकारी कार्यक्रम में मितानिन बहनों का सम्मान किया गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए उपहार दिए।



कांग्रेस के आरोप

कांग्रेस ने मंत्री के इस कदम को सरकारी कार्यक्रम से जोड़ा है। पार्टी ने सवाल उठाया कि सरकारी मंच से निजी उपहार कैसे दिए गए। कांग्रेस ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया और पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाया। यह आरोप-प्रत्यारोप जिले की राजनीति में गरमाहट ला रहे हैं। कांग्रेस ने मंत्री के इरादों पर भी संदेह व्यक्त किया है।



मंत्री का स्पष्टीकरण

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने पूछा कि क्या अपनी बहनों को उपहार देना भी गलत है। मंत्री ने कहा कि किसी का सम्मान करने के लिए कांग्रेस से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। उन्होंने मितानिन बहनों के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। जायसवाल ने कांग्रेस को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करने के बजाय मितानिनों के काम पर ध्यान देने की नसीहत दी।

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