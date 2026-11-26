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गवाहों और उनके परिजनों की सुरक्षा, सुरक्षित स्थान पर ठहराने तथा आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है। गंभीर खतरे की स्थिति में नया नाम और उससे जुड़े वैध सरकारी दस्तावेज दिए जाएंगे। हालांकि, पहचान बदलने से उनके शिक्षा, नौकरी, पेंशन, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। गवाहों को खतरे के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए में जीवन को विश्वसनीय खतरा, श्रेणी बी में शारीरिक सुरक्षा, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता या संपत्ति को खतरा और श्रेणी सी में उत्पीड़न, धमकियों व सामाजिक दबाव को रखा गया है। पहचान बदलने का प्रावधान श्रेणी ए और बी के मामलों में असाधारण परिस्थितियों में लागू होगा। इसके लिए पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और राज्य साक्षी संरक्षण प्राधिकरण की सहमति अनिवार्य होगी।योजना में शारीरिक हमले के अलावा सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल माध्यमों से दी जाने वाली धमकियों, उत्पीड़न और सामाजिक दबाव को भी खतरे की श्रेणी में शामिल किया गया है। गवाह का नाम, पता, फोटो, वीडियो, आवाज का नमूना, डिजिटल पहचान और लोकेशन गोपनीय रखे जाएंगे। आवश्यकतानुसार फोन नंबर बदलने, घर में सुरक्षा उपकरण लगाने, पुलिस गश्त और अदालत आने-जाने के दौरान सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा आदेश एक बार में अधिकतम तीन महीने के लिए जारी होंगे, जिन्हें आगे बढ़ाने हेतु समीक्षा और प्राधिकरण की मंजूरी आवश्यक होगी। प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में साक्षी संरक्षण सेल का गठन किया जाएगा।सुरक्षा आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी पुलिस से खतरे की विश्लेषण रिपोर्ट मांगेगा, जिसे संबंधित पुलिस अधिकारी को पांच कार्यदिवस में भेजना होगा। रिपोर्ट मिलने पर सक्षम प्राधिकारी अगले पांच कार्यदिवस में निर्णय लेगा। यदि गवाह को तत्काल और गंभीर खतरा है, तो पुलिस अधीक्षक अधिकतम सात दिन के लिए अंतरिम सुरक्षा दे सकेंगे। आवेदन पर सुनवाई बंद कमरे में होगी और सभी अभिलेख गोपनीय रखे जाएंगे।