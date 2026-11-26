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रायपुर से मोहम्मद आरिफ अपने सात वर्षीय बेटे मोहम्मद आवान के उपचार के लिए सहायता मांगने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि आवान ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित है। उसकी नियमित थेरेपी पर प्रतिमाह लगभग 40 हजार रुपये का खर्च आता है। दुर्घटना के बाद उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, जिससे खर्च उठाना कठिन है। मुख्यमंत्री साय ने उनकी व्यथा सुनकर आवान की थेरेपी के लिए 40 हजार रुपये का चेक दिया। उन्होंने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस सहायता से परिवार को बच्चे की थेरेपी जारी रखने में मदद मिलेगी। यह पहल जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण और संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण बनी।पाटन से जनदर्शन में पहुंचे ज्ञानेश कुमार साहू ने पेट संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी। उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों के कारण उपचार में असमर्थता व्यक्त करते हुए सहायता मांगी। मुख्यमंत्री साय ने उनकी समस्या सुनकर उपचार के लिए 10 हजार रुपये का चेक प्रदान किया। इसी प्रकार रायपुर के नरसिंह सोलंकी के उपचार के लिए भी आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री ने उनकी बेटी ऋषिका सोलंकी को 5 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा।जनदर्शन कार्यक्रम आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का अवसर देता है। मुख्यमंत्री साय ने जरूरतमंदों की समस्याओं को सुनकर तत्काल मदद उपलब्ध कराई। यह पहल जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण में सहायक सिद्ध हुई है। यह संवेदनशील प्रशासन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।