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मीडिया से बातचीत में पति राजकुमार ने अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, 25 नवंबर 2026 की रात करीब 11:30 बजे सरपंच सत्यवान ध्रुव ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। राजकुमार कमार ने सरपंच को बताया कि 25 नवंबर की शाम करीब 7:00 बजे वह मछली पकड़ने गया था। रात 8:00 बजे घर लौटने पर उसने अपनी 34 वर्षीय पत्नी सत्याबाई कमार को घायल अवस्था में देखा। उसके माथे और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें थीं, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। सरपंच और ग्रामीणों ने तुरंत केरेगांव पुलिस को सूचना दी।पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने सत्यवान ध्रुव और ग्राम कोटवार हीरासिंह नेताम की मौजूदगी में धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटनाक्रम और प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पति राजकुमार कमार की भूमिका संदिग्ध लग रही थी। मीडिया से बातचीत के दौरान राजकुमार कमार ने बताया कि उसका सत्या के साथ प्रेम विवाह हुआ था। 25 नवंबर की शाम दोनों ने शराब पी थी। करीब 7-8 बजे खाना बनाने को लेकर उनके बीच विवाद हो गया।विवाद बढ़ने पर राजकुमार ने पहले पाइप से सत्याबाई को मारा। इसके बाद उसने तीर से उसके गले पर वार कर दिया। इस हमले के कारण सत्याबाई कमार की मौत हो गई। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।