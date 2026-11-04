रायपुर: विवादित वीडियो पोस्ट पर अमित जोगी के खिलाफ FIR, भाजपा की शिकायत के बाद सिविल लाइंस थाने में केस

पुलिस ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के विरुद्ध सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिखित शिकायत पर यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से संबंधित एक विवादित सोशल मीडिया वीडियो साझा करने के मामले में हुई है।

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कथित रूप से वोट चोरी के विषय पर बनाए गए इस राजनीतिक व्यंग्य वीडियो में प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलते-जुलते प्रतीकात्मक पात्र दर्शाए गए थे। भाजपा नेताओं द्वारा वीडियो की सामग्री तथा प्रस्तुतिकरण पर कड़ी आपत्ति जताने के उपरांत अमित जोगी ने विवादित पोस्ट हटा दी। इसके बाद उन्होंने एक अन्य संदेश के माध्यम से अपनी भूल स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया। अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने माना कि राजनीतिक विचार व्यक्त करने का यह तरीका उचित नहीं था और आहत हुए लोगों से क्षमा मांगी।मामले को लेकर रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सिविल लाइंस थाने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस को लिखित आवेदन सौंपकर प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया। नेताओं का तर्क था कि राजनीतिक दलों के बीच नीतियों तथा विचारधारा को लेकर मतभेद स्वाभाविक हैं, परंतु विरोध का तरीका मर्यादित होना चाहिए। उन्होंने इस वीडियो को तैयार करने और प्रसारित करने वाले अन्य लोगों की भूमिका की जांच करने का भी निवेदन किया।प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा के रायपुर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर की ओर से दी गई शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 352, 353(2) और 356(2) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि प्राथमिकी की आधिकारिक प्रति के आधार पर इन धाराओं और शिकायतकर्ता की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं हो सकी है।