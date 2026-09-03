Weather: छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी, आठ सितंबर तक गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी, जानें अपने जिलों का हाल

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दुर्ग में लगातार बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और बादलों के कारण गर्मी का असर सीमित रहा, जिससे लोगों को सुहावने मौसम का अहसास हुआ। स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को भी दुर्ग में आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन के दौरान एक या दो बार गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। इस दौरान, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।छत्तीसगढ़ में मानसून की कुल बारिश सामान्य से लगभग 2 प्रतिशत कम दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के अनेक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि सुकमा जिले में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, गरज-चमक और वज्रपात की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है।पिछले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पोंडी बचरा में सर्वाधिक 14 सेंटीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा कुसमी में आठ सेंटीमीटर तथा दौरा कोचली में छह सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं राजपुर, बिलासपुर, सूरजपुर और रामचंद्रपुर में पांच-पांच सेंटीमीटर बारिश हुई है। अंबिकापुर में तीन सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज हुई है।