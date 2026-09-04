मनेंद्रगढ़ में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक: अगस्त में 268 लोग डॉग बाइट के शिकार, रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

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अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में डॉग बाइट के अलावा 17 सर्पदंश, 10 पॉइजनिंग, 2 भालू/फॉक्स बाइट, 1 बर्न, 1 हैंगिंग और 1 डूबने का मामला भी सामने आया। वहीं स्वास्थ्य संबंधी मामलों में 10 पीलिया, 3 CKD और 3 CVA के मरीज दर्ज किए गए। रिपोर्ट में स्टिल बर्थ और I.U.F.D. के मामले शून्य रहे। हालांकि इसी अवधि में अस्पताल में 21 मौतें दर्ज की गईं। अस्पताल में भर्ती मरीजों में सामान्य बीमारियों के साथ सड़क दुर्घटना, सर्पदंश, विषाक्तता, पशु काटने और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के मरीज भी शामिल रहे। गंभीर स्थिति वाले कुछ मरीजों को बेहतर उपचार के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर किया गया।अगस्त में सामने आए 268 डॉग बाइट के मामले शहर में आवारा कुत्तों की समस्या की गंभीरता को सामने रखते हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बीच सवाल यह उठ रहा है कि आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों के झुंड घूमने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। इनके कारण बच्चों और बुजुर्गों के साथ राहगीरों के लिए भी खतरा बना रहता है। कुत्ते के काटने के बाद समय पर उपचार और एंटी-रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।अस्पताल की रिपोर्ट ने डॉग बाइट के मामलों को आंकड़ों के जरिए सामने रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन और संबंधित स्थानीय निकाय इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाएंगे। लगातार सामने आ रहे डॉग बाइट के मामलों को देखते हुए लोगों की नजर अब प्रशासन की कार्रवाई पर है। शहरवासियों का कहना है कि समस्या बढ़ने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय समय रहते प्रभावी व्यवस्था की जरूरत है, ताकि बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों को आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से सुरक्षित रखा जा सके।