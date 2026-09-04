छत्तीसगढ़: पुलिस वाहन को टक्कर मार भागे गांजा तस्कर, तीन कारों और 34 किलो गांजे के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस को गुरुवार को सूचना मिली कि काले रंग की टाटा सफारी कार में भारी मात्रा में गांजा लादकर बिक्री के लिए ओडिशा के रास्ते लैलूंगा-पत्थलगांव होकर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सिद्धांत तिवारी के निर्देशन में पुलिस टीम ने ग्राम कमरगा के पास नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान जमुना की ओर से आ रही तेज रफ्तार सफारी कार के चालक ने पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी और भागने लगा। पुलिस ने पीछा करते हुए ग्राम मोतीपुर के पास कार और उसके आगे पाइलेटिंग कर रहे स्कूटी चालक को घेरकर पकड़ लिया।पकड़े गए आरोपियों में स्कूटी चालक गगन कुमार चौधरी (25) और सफारी चालक अनिल कुमार चौधरी (36) शामिल हैं। दोनों आरोपी गोंडा, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के निवासी हैं। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उनके छह अन्य साथी दो हुंडई औरा कारों में ओडिशा से उनके आगे-आगे पाइलेटिंग करते हुए चल रहे थे।सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की सरिया पुलिस ने कंचनपुर बैरियर और बरगढ़ मार्ग पर नाकाबंदी करके दोनों हुंडई और कारों को रोक लिया। पकड़े जाने से पहले इन तस्करों ने पीछे आ रहे अनिल चौधरी को भागने के लिए कहा था, जो कार मोड़कर भाग रहा था, पर पुलिस की घेराबंदी में पकड़ा गया। सरिया पुलिस ने संदीप सिंह (23) निवासी प्रयागराज, ललित पाल (22), शुभम सिंह (20), दीपांशु सिंह (20), प्रिंस सिंह (28) तीनों निवासी फतेहपुर और देवेंद्र तिवारी (25) निवासी कौशांबी को पकड़ा। पुलिस ने 34 पैकेटों में बंद गांजा बरामद कर लैलूंगा थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20बी और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।