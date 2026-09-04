छत्तीसगढ़: बिलासपुर में अंबेडकर प्रतिमा से कथित छेड़छाड़, बौद्ध समाज समेत सर्व समाज में आक्रोश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सिर पर पानी की बोतल या अन्य वस्तु बांध दी। इसके अलावा प्रतिमा के कुछ हिस्सों पर मिट्टी लगाए जाने और गले में कपड़ा बांधे जाने की बात भी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही बौद्ध समाज के साथ विभिन्न समाजों के लोग अंबेडकर चौक पर एकत्र होने लगे।मौके पर पहुंचे लोगों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा संविधान, समानता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उनका कहना है कि प्रतिमा के साथ इस तरह की कथित हरकत से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। सर्व समाज के लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने और घटना के पीछे जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान करने की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाई गई है।फिलहाल घटना को लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है। अब प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, इस पर सभी की नजर है।