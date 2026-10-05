छत्तीसगढ़: जशपुर में गोवंश तस्करी पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 29 गोवंश मुक्त; 3 तस्कर गिरफ्तार

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सोनक्यारी पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर ग्राम गीधा के भंवरकोना जंगल के रास्ते 17 गोवंशों को पैदल हांकते हुए झारखंड ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर 26 वर्षीय बालमुकुंद को पकड़ लिया। पूछताछ में बालमुकुंद ने बताया कि वह पंचू यादव से गोवंश लेकर गुमला के 25 वर्षीय गुगुल अहिर के पास ले जा रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंचू यादव और गुगुल अहिर को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।दूसरी कार्रवाई में सिटी कोतवाली पुलिस ने जरिया भभरी जंगल से 12 गोवंशों को मुक्त कराया। पुलिस को देखकर तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी 12 गोवंशों को सुरक्षित मुक्त करा लिया है। फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित रास्तों तथा आसपास के क्षेत्रों में लगातार तलाश जारी है। पुलिस तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।दोनों कार्रवाइयों में सोनक्यारी क्षेत्र से 17 और सिटी कोतवाली क्षेत्र से 12 गोवंश मुक्त कराए गए। दोनों कार्रवाइयों में कुल 29 गोवंशों को सुरक्षित मुक्त कराया गया है। दोनों मामलों में चौकी सोनक्यारी, थाना सन्ना और थाना सिटी कोतवाली जशपुर में छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि 'ऑपरेशन शंखनाद' के तहत जिले में गोवंशों की अवैध तस्करी, परिवहन और इससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दो अलग-अलग मामलों में 29 गोवंशों को तस्करों से मुक्त कराया गया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि गोवंश तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है।