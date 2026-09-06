सीजी: रेलवे ट्रैक पर बैठे युवक के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी, दोनों पैर कटे; रातभर तड़पता रहा, सुबह लोगों ने देखा

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घायल युवक की पहचान 22 वर्षीय रितेश सारथी, पिता सरवन सारथी, निवासी ढेगूनाला के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही सीएसईबी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल रवाना किया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ था, तभी मालगाड़ी आ गई। तेज रफ्तार मालगाड़ी ने उसके दोनों पैरों को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने युवक के पास से मोबाइल जब्त किया है। युवक किस नीयत से रात में रेलवे ट्रैक पर बैठा था, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।ये भी पढ़ें-प्रारंभिक जांच में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक चोरी की नीयत से वहां था, शौच करने गया था या फिर आत्महत्या का प्रयास कर रहा था। फिलहाल इनमें से किसी भी संभावना की पुष्टि नहीं हुई है। सीएसईबी चौकी प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल युवक को अस्पताल भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है।