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सीजी: चौबीस घंटे बाद एनटीपीसी कोरबा के तीन यूनिट फिर चालू, बिजली फॉल्ट के चलते ठप हुए थे सभी सात यूनिट

Sun, 06 Sep 2026 08:46 AM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Sun, 06 Sep 2026 08:46 AM IST
सार

छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित एनटीपीसी प्लांट में बिजली फॉल्ट के बाद ठप हुई सात यूनिट में से तीन को करीब 24 घंटे बाद फिर चालू कर दिया गया। इनमें दो 500 और एक 200 मेगावाट यूनिट शामिल हैं। बाकी तीन यूनिट की बहाली का काम जारी है।

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Chhattisgarh NTPC Korba Restart 3 Units After Major Power Grid Fault Triggered Total Shutdown
कोरबा एनटीपीसी प्लांट - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित एनटीपीसी पावर प्लांट में शुक्रवार शाम बिजली संबंधी तकनीकी खराबी के बाद ठप हुए सभी सात यूनिट में से तीन को करीब 24 घंटे बाद फिर से चालू कर दिया गया है। शनिवार शाम दो 500 मेगावाट और एक 200 मेगावाट की यूनिट को सफलतापूर्वक बहाल किया गया। वहीं, बाकी तीन यूनिट को भी निर्धारित सुरक्षा और संचालन प्रक्रियाओं के तहत क्रमवार शुरू करने का काम जारी है। एनटीपीसी के कोरबा प्लांट की कुल स्थापित क्षमता करीब 2600 मेगावाट है। इसमें 500 मेगावाट की चार और 200 मेगावाट की तीन यूनिट शामिल हैं।
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ट्रिप खराब होने के कारण उत्पादन ठप्प था
एनटीपीसी के अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब छह बजे दरी क्षेत्र स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इस संयंत्र में बिजली संबंधी खराबी के बाद सभी सात यूनिट अचानक ट्रिप हो गई थीं। इसके चलते प्लांट में बिजली उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया था। एनटीपीसी की जनसंपर्क अधिकारी उष्मा घोष ने बताया कि शनिवार शाम छह बजे तक तीन यूनिट को सफलतापूर्वक पुनः चालू कर लिया गया। इनमें 500-500 मेगावाट की दो और 200 मेगावाट की एक यूनिट शामिल है। उन्होंने बताया कि 500 मेगावाट की एक यूनिट में 25 अगस्त से ओवरहॉलिंग का काम पहले से चल रहा है। वहीं, शेष तीन यूनिट को सुरक्षा और संचालन से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है।
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अधिकारियों के मुताबिक, प्लांट में बिजली आपूर्ति बाधित होने की वास्तविक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। तकनीकी खराबी के कारणों की जांच की जा रही है।
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